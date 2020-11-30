Дивні проблеми багатіїв, з якими вони зіткнулися через коронавірус

Багатії під час пандемії вимагали від свого персоналу уникати соціальних контактів навіть у вихідні дні

Заможних людей під час пандемії цікавили помічники, які мають декілька професій і не користуються громадським транспортом

Фахівці компанії з підбору персоналу оприлюднили найдивніші запити заможних людей, з якими вони зіткнулися у побуті через пандемію коронавірусу і попросили допомоги. Відповідний матеріал публікує Daily Mail.

За словами власниці британської компанії з підбору персоналу Polo & Tweed Люсі Челленджер (Lucy Challenger), в розпорядженні якої перебувають понад 15 тисяч людей, включаючи няньок, шоферів, покоївок і дворецьких, інколи до агенції зверталися з досить нестандартними примхами.

«Одна дама з Челсі не змогла самостійно змінити рулон туалетного паперу. Інша жінка не знала, де зберігається пилосос, тому вона замовила новий на Amazon. Третя звернулася в агентство, бо не знала, як прати вовняні речі», ─ зазначила Челленджер.

Також власниця агенції з підбору персоналу стверджує, що один з клієнтів обладнав свій особняк кінотеатром і йому потрібен був персонал, щоб обставити кімнату воронками для цукерок, машиною для виготовлення попкорну і газованих напоїв.

Зазначається, що деякі багатії розірвали контракти з працівниками через те, що людям доводилося їздити у громадському транспорті, де вони могли заразитися коронавірусом.

Також відзначається, що багатії під час пандемії почали наймати співробітників, які мали відразу декілька професій, зокрема, няні, які готують складні страви та домогосподарки, які за сумісництвом є кваліфікованими косметологами.

«Гламурна команда робить все: зачіски, макіяж, депіляцію. Якщо така людина працює на вашу сім'ю, ви будете мати чудовий вигляд на всіх своїх ділових зустрічах в Zoom », ─ розповіла

50-річна медсестра та акушерки Хебе Сілва (Hebe Silva), що також працює в агентстві, наголосила, що багаті сім'ї воліють, щоб у персоналу не було романтичних відносин і дітей.

«Коли я підписала контракт в липні, частиною угоди було те, що я не буду ходити до церкви, гуляти з друзями, ходити в ресторани. Персонал, який живе поза домом, змушений уникати соціальних контактів навіть у вихідні дні», ─ поділилася вона.

Як повідомлялося, у липні багатії, які живуть у різних частинах світу вийшли з режиму самоізоляції і почали викладати в соцмережах нові знімки, вихваляючись розкішним життям.

Відзначається, що користувачі вирішили відсвяткувати часткове зняття обмежувальних заходів, відправившись в подорожі на приватних літаках. Інші ж відвідали магазини відомих брендів і дорогі ресторани.

До слова, у світі станом на 30 листопада коронавірус виявили вже у 62,7 млн люлей. За минулу добу кількість хворих зросла на 518 393 випадків хвороби. На ранок понеділка в усьому світі кількість померлих від пов'язаних з Covid-19 захворювань зросла до 1 459 243 осіб, одужали понад 40 млн осіб.