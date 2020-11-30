У світі вже понад 62,7 мільйона людей захворіли на Covid-19

Одужали вже понад 40 млн людей

Кількість виявлених заражень коронавірусною інфекцією Covid-19 в світі на ранок 30 листопада досягла 62735160, збільшившись за минулу добу на 518393 випадків хвороби, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

На ранок понеділка в усьому світі кількість померлих від пов'язаних з Covid-19 захворювань зросла до 1 459 243 осіб проти 1 451 131 на ранок 29 листопада, одужали понад 40 млн осіб.

До країн з 5 млн і більше заражень Covid-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 13 382 681 інфікованих Covid-19 (зростання за минулу добу - 140 823) та 266 847 смертей (за добу померли 595 осіб), вилікувались понад 5 млн людей.

Друге місце за кількістю заражень займає Індія. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, кількість інфікованих зросла за минулу добу на 38 772 осіб. Загальна кількість заражень коронавірусною інфекцією досягла 9 млн 431 691. Кількість померлих збільшилась за добу на 443 до 137 139 осіб, одужали понад 8,84 млн осіб.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих Covid-19 у Бразилії. У цій країні за час пандемії зареєстровано 6 314 740 хворих, що на 24 468 осіб більше, ніж добою раніше, кількість смертей збільшилася до 172 833 (272 людини за добу), вилікувалися понад 5,58 млн осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети склав на ранок понеділка 188. У США на 1 млн жителів померли 823 людини, Індії - 99, Бразилії - 811.