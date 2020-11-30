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    У Харкові місцева влада заборонила масові святкування у новорічну ніч

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    В Україні на новорічні свята очікують локдауну - У Харкові місцева влада заборонила масові святкування у новорічну ніч
    В Україні на новорічні свята очікують локдауну

    З 19 грудня і до 17 січня у центрі міста працюватиме новорічний ярмарок

    У Харкові масових святкувань у новорічну ніч не буде. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Харківській міській раді.

    Зазначається, що з 19 грудня і до 17 січня у центрі міста працюватиме новорічний ярмарок.

    «Відповідно до розпорядження міського голови від 26 жовтня 2020 року №68/1 «Про святкування зустрічі Нового 2021 року, різдвяних свят та організацію відпочинку дітей у дні зимових шкільних канікул», буде вжито заходів щодо організації роботи новорічного ярмарку на майдані Свободи з 19 грудня 2020 року по 17 січня 2021 року відповідно до нормативно-правових актів. За інформацією Департамент культури Харківської міської ради, масові святкування у новорічну ніч відбуватися не будуть», ─ йдеться у відповіді на запит.

    Нагадаємо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

    Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.

    Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві. 

    Як відомо, Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята, хоча зараз введення більш жорстких заходів поки не розглядається.

    Київська влада закликає дітей та їхніх батьків утриматися від відвідування масових заходів під час різдвяно-новорічних свят, зокрема, від проведення традиційних концертів у школах і дитсадках.

    Також повідомлялося, що у Львові в межах відзначення новорічних та різдвяних свят заплановане встановлення святкової міської ялинки, а проведення інших заходів та публічних подій буде залежати від епідеміологічної ситуації.

    Теги: Харків свята місцева влада ярмарок новорічні свята карантин ялинка влада коронавірус
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