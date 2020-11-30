Молоді чи старі? МОЗ оприлюднив статистику померлих від Covid-19 за віком (Документ)

За час епідемії коронавірусної хвороби в Україні померло понад 10 тис. осіб, з них четверо дітей віком до 9 років

В Україні протягом лютого-листопада 2020 року третина померлих осіб із лабораторно підтвердженим діагнозом Covid-19 були віком від 60 до 69 років

Про це «Главкому» повідомила гендиректор директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності міністерства охорони здоров’я Ірина Руденко у відповіді на запит.

За даними МОЗ, на 20 листопада 10598 мешканців країни не зуміли подолати коронавірусної хвороби і померли. Найбільше померлих зафіксовано у віковій категорії від 60 до 69 років – 3335 осіб та від 70 до 79 років – 2940 осіб.

Також висока смертність спостерігається серед населення віком від 80 до 89 років – 1748 осіб і 50-59 років – 1633 особи.

Суттєво менші показники летальності від коронавірусу в людей віком від 40 до 49 років – 523 особи, 30-39 років – 189 осіб, понад 90 років – 168 осіб.

Найменша смертність від Covid-19 серед дітей на молоді. Так, з початку епідемії в Україні померло чотири дитини віком від 0 до 9 років, 13 - 10 до 9 років, 45 - 20 до 29 років.

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Додамо, що перший випадок смерті від коронавірусної хвороби був зареєстрований у Житомирській області 13 березня 2020 року.

Як повідомляв «Главком», за минулу добу, 29 листопада, в Україні зафіксовано різкий спад захворювання на коронавірус. За інформацією очільника МОЗ Максима Степанова, вчора хворобу виявили у 9 946 українців. Зазначимо, що за позаминулу добу, 28 листопада, в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. А ще днем раніше, 27 листопада, було виявлено 16294 нових випадків хвороби.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.