Американська вакцина Moderna показала 100% ефективності від Covid-19 при важких випадках

Компанія заявила, що подає документи на реєстрацію препарату у США

Ефективність вакцини від коронавірусу, яка була розроблена американською компанією Moderna, при первинному аналізі склала 94,1%. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У випробуваннях вакцини американської компанії Moderna брали участь більше ніж 30 тисяч добровольців. З них коронавірусом заразилися 196 людина – це 185 добровольців, які отримали плацебо, та 11 осіб, які отримали вакцину. Таким чином, ефективність препарату становила 94,1%.

Крім того, серед учасників дослідження важкою формою Covid-19 перехворіли 30 осіб. Всі вони були в групі, що отримала плацебо. Серед добровольців, які отримали вакцину, ніхто коронавірусом у важкій формі не захворів, що говорить про 100% ефективності вакцини при подібних випадках.

Серед тих, хто отримав плацебо, від коронавірусу померла одна людина.

Крім того, фармацевтична компанія в понеділок, 30 листопада, подасть заявку на використання своєї вакцини у Сполучених Штатах. Її розгляне Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів (FDA).

Відзначимо, що раніше запит на реєстрацію вакцини в США направила фармацевтична компанія Pfizer.

До слова, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що для припинення поширення коронавірусу, близько 60-70% населення світу повинні мати імунітет або бути вакциновані.

До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.