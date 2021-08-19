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    Дніпро потерпає від зливи: вулицями міста плавають авто

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    Вулиці Дніпра затопило після зливи - Дніпро потерпає від зливи: вулицями міста плавають авто
    Вулиці Дніпра затопило після зливи
    Фото: Інформатор/соцмережі

    Машини пливуть величезними калюжами, а люди ховаються від дощу

    До Дніпра у четвер ввечері прийшла справжня негода - на місто обрушилася злива з градом, через це виявилися підтоплені вулиці, стався збій в русі транспорту.

    Як пише «Днепр оперативный», негоду спостерігали жителі всього міста. У Дніпрі через зливу з градом було припинено рух трамваїв шостого і дев'ятого маршрутів.

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    Дніпро потерпає від зливи: вулицями міста плавають авто
    Дніпро потерпає від зливи: вулицями міста плавають авто
    Дніпро потерпає від зливи: вулицями міста плавають авто
    Дніпро потерпає від зливи: вулицями міста плавають авто
    Дніпро потерпає від зливи: вулицями міста плавають авто
    Дніпро потерпає від зливи: вулицями міста плавають авто

    В одному їх мікрорайонів машини буквально йшли під воду.

    За інформацією сайту «Днепр.Инфо», на вулиці Калиновій на Лівому березі людям довелося залізти на лавочку, щоб сховатися від дощу. Зупинку повністю затопило.

    Нагадаємо, 7 серпня після зливи житель Дніпра з гумором поставився до того, що його район затопило потужною зливою і влаштував прямо на вулиці «рибальство» з дитиною. Курйозний випадок стався на житловому масиві Лівобережний-2.

    Чоловік надув матрац, взяв вудку і записав кумедний ролик. Він плавав на матраці у капелюсі-парасолі. Водночас він намагався впіймати рибу на дорозі перед місцевим супермаркетом.

    Теги: стихійні лиха Дніпро машини рибальство транспорт місто негода дощ
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    Дніпро потерпає від зливи: вулицями міста плавають авто