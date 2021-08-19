Дніпро потерпає від зливи: вулицями міста плавають авто

Машини пливуть величезними калюжами, а люди ховаються від дощу

До Дніпра у четвер ввечері прийшла справжня негода - на місто обрушилася злива з градом, через це виявилися підтоплені вулиці, стався збій в русі транспорту.

Як пише «Днепр оперативный», негоду спостерігали жителі всього міста. У Дніпрі через зливу з градом було припинено рух трамваїв шостого і дев'ятого маршрутів.

В одному їх мікрорайонів машини буквально йшли під воду.

За інформацією сайту «Днепр.Инфо», на вулиці Калиновій на Лівому березі людям довелося залізти на лавочку, щоб сховатися від дощу. Зупинку повністю затопило.

Нагадаємо, 7 серпня після зливи житель Дніпра з гумором поставився до того, що його район затопило потужною зливою і влаштував прямо на вулиці «рибальство» з дитиною. Курйозний випадок стався на житловому масиві Лівобережний-2.

Чоловік надув матрац, взяв вудку і записав кумедний ролик. Він плавав на матраці у капелюсі-парасолі. Водночас він намагався впіймати рибу на дорозі перед місцевим супермаркетом.