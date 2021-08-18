Град завбільшки з горіх: негода вирувала в Україні (відео)

Кілька областей відчули на собі натиск стихії, знеструмлені майже півтори сотні населених пунктів

Потужний буревій прогнався Буковиною – там сотні повалених дерев. У Хмельницькому разом із дощем випав град, завбільшки з горіх. А у Вінниці від деревопаду є потерпіла. Жінка ледь уціліла, коли на неї впало дерево. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Вінниці дерева гнуло додолу, валило на електродроти і виламувало з корінням. Буревій налетів на місто напередодні ввечері. Покрівлі з дахів літали наче листя. Жертвою негоди ледь не стала 70-річна жінка. Стара вишня, яку зламав вітер, гепнулась просто на пенсіонерку. Сусіди побачили через вікно і викликали швидку.

«Швидка приїхала на ногу наклали шину, на носилки і забрали. Не могла встати, сусіди вийшли, пробували їй допомогти, не могли взяти», – каже очевидиця Маргарита Віннік.

А лікарі кажуть: їй пощастило, що зачепило лише ногу.

«Стан середньої важкості, обумовлений серйозною травмою гомілкового суглобу плюс забої надпліччя, лівої гомілки. Ці переломи в основному оперуються, вправити їх неможливо», – каже травматолог лікарні швидкої допомоги Павло Малецький.

У Хмельницькому разом зі зливою випав град розміром з горіх. Там, де лежав асфальт, полилися водоспади. Зливова каналізація такої кількості опадів вкотре не витримала. Відео потопу, що позаливав середмістя, люди викладали у мережу. Наробила негода лиха і в області, без світла залишила понад 40 населених пунктів.

«Рясна злива спричинила підтоплення приватних домоволодінь, вулиць Хмельницького, за допомогою мотопомп відкачали понад 1900 куб метрів води», – каже речник ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гричанюк.

Нагадаємо, синоптики прогнозують знову грози із градом та шквальним вітром.

Рясні дощі, які йдуть у Хмельницькому другий день поспіль, наробили чимало лиха. У місті проблеми з транспортом, автовласники почали вже повідомляти про загублені та знайдені номерні знаки, частина жителів Хмельницького сидить без світла, не працюють і деякі світлофори.

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