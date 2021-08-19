  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні оголошено штормове попередження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зливи очікуються у центральних і південних областях - В Україні оголошено штормове попередження

    Зливи очікуються у центральних і південних областях

    фото з відритих джерел

    19 серпня очiкуються пiдйоми рiвнiв води на рiчках

    Синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Крім того, підніметься рівень води в річках. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Сьогодні будуть град, шквали у таких областях:

    • центральних (крім Вінницької),
    • південних,
    • східних.

    Зливи очікуються у:

    • центральних,
    • південних областях.

    19 серпня очiкуються пiдйоми рiвнiв води на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), лiвих приток Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.), Прута та Сiрета (Івано-Франківська, Чернівецька обл.) на 0,2-0,8 м, без негативних наслідків.

    В мiсцях проходження значних зливових дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

    Тим часом, у Японії через зливи і затоплення двох будинків в префектурі Нагасакі одна людина загинула, двоє вважаються безвісти зниклими.

    До слова, рясні дощі, які йдуть у Хмельницькому декілька днів поспіль, наробили чимало лиха. У місті проблеми з транспортом, автовласники почали вже повідомляти про загублені та знайдені номерні знаки, частина жителів Хмельницького сидить без світла, не працюють і деякі світлофори.

    Нагадаємо, ураган повикорчовував дерева в Кам'янці-Подільському.

    Додамо, що буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам’янцем-Подільський Хмельницької області, зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької.

    Також повідомлялося, що Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти.

    Теги: ДСНС вода вітер ураган негода буревій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні оголошено штормове попередження