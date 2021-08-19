В Україні оголошено штормове попередження
Зливи очікуються у центральних і південних областях
19 серпня очiкуються пiдйоми рiвнiв води на рiчках
Синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Крім того, підніметься рівень води в річках. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Сьогодні будуть град, шквали у таких областях:
- центральних (крім Вінницької),
- південних,
- східних.
Зливи очікуються у:
- центральних,
- південних областях.
19 серпня очiкуються пiдйоми рiвнiв води на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), лiвих приток Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.), Прута та Сiрета (Івано-Франківська, Чернівецька обл.) на 0,2-
В мiсцях проходження значних зливових дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
Тим часом, у Японії через зливи і затоплення двох будинків в префектурі Нагасакі одна людина загинула, двоє вважаються безвісти зниклими.
До слова, рясні дощі, які йдуть у Хмельницькому декілька днів поспіль, наробили чимало лиха. У місті проблеми з транспортом, автовласники почали вже повідомляти про загублені та знайдені номерні знаки, частина жителів Хмельницького сидить без світла, не працюють і деякі світлофори.
Нагадаємо, ураган повикорчовував дерева в Кам'янці-Подільському.
Додамо, що буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам’янцем-Подільський Хмельницької області, зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької.
Також повідомлялося, що Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти.