Негода у Хмельницькому: повалені дерева, затоплені вулиці (фото, відео)

Після другої «серії» зливи, перестали працювати світлофори на перехресті вулиць Подільської та Соборної

Автовласники почали вже повідомляти про загублені знаки

Рясні дощі, які йдуть у Хмельницькому другий день поспіль, наробили чимало лиха. У місті проблеми з транспортом, автовласники почали вже повідомляти про загублені та знайдені номерні знаки, частина жителів Хмельницького сидить без світла, не працюють і деякі світлофори. Про це повідомляє «Поділля news».

Як повідомив директор департаменту інфраструктури міста Хмельницького Василь Новачок, у місті негода повалила чимало дерев, тож наразі комунальники ліквідовують наслідки.

А от щодо роботи громадського транспорту, то, за словами Василя Пилиповича, перебоїв з цим не було.

Як повідомляють містяни у соцмережах, частково перетворився на басейн стадіон біля школи №25 на вулиці Зарічанській. Хмельничани пишуть: «Зустрічав часто скарги від мамочок по Зарічанській, які водять у 46 садок дітей, що на стадіоні 25 школи завжди болото))) ну як болото, тако 2 метри по мокрій землі і все))) закінчили сьогодні доріжку, тепер мамочки вже в не будуть ходити по болоту, якщо навчаться брасом плавати)))».

Близько шостої вечора, після другої «серії» зливи, перестали працювати світлофори на перехресті вулиць Подільської та Соборної.

Традиційно «попливла» вулиця Вайсера. Не обійшлося без граду та стрімких потоків. Люди діляться у соцмережах також інформацією про втрачені та знайдені номери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що буревій на Хмельниччині поламав дерева на 100 гектарах лісу.

Нагадаємо, ураган повикорчовував дерева в Кам'янці-Подільському.

Додамо, що буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам’янцем-Подільський Хмельницької області, зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької.

Також повідомлялося, що Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти.