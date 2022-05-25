До 27°С тепла: прогноз погоди на 25 травня

Сьогодні опадів на більшій частині території України не прогнозується

На заході удень пройдуть короткочасні дощі з грозами

У середу, 25 травня, в Україні буде переважно сухо та тепло. Погода буде мінливо хмарною. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Так, за прогнозами синоптиків, 25 травня в країні буде переважно без опадів, лише вдень у західних областях місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південний, на Правобережжі північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°С, вдень 20-25°С, на Прикарпатті до 27°С, у східних та Сумській областях 17-22°С, в Карпатах і горах Криму вночі 4-9°С, вдень 11-16°С.

25 травня у західних (крім Карпат та Закарпаття), Вінницькій, Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 25 травня також буде сухо. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°С, вдень 23-25°С. У столиці та області 25 травня також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше докторка географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто.

Раніше синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.