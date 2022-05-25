Окупанти били по Дніпропетровщині з авіації

Ударів зазнали Миколаївка та Велика Костромка

Російські окупанти 24 травня обстріляли населений пункт Миколаївка Дніпропетровської області. При цьому загарбники використовували авіацію. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Протягом дня також тривали обстріли орками наших територій з усіх видів реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, танків і мінометів», – зазначив Вілкул.

Він заявив, що на лінії боєзіткнень ворог продовжує системні обстріли мирних населених пунктів.

Вночі з РСЗВ «Ураган» загарбники обстріляли село Велика Костромка, в результаті чого були зруйновані приватні домоволодіння. На щастя, обійшлося без жертв.

Вілкул підкреслив, що ситуація в Кривому Розі і Криворізькому районі повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією.

Нагадаємо, ворог обстрілював Дніпропетровщину ракетами, мінометами та «Градами».

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