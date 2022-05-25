Як змінилася вартість оренди квартир: де найвищі ціни

У яких регіонах найбільше підскочили ціни на оренду житла під час війни

Коротко про останні тенденції на ринку нерухомості та ціни на оренду житла

На заході України за останні пів року істотно зросла вартість оренди квартир. Такими є дані дослідження ринку від ресурсу Flatfy за жовтень 2021-го – травень 2022 року.

Де орендувати квартири стало дорожче?

Порівняно із жовтнем, у травні найбільше зростання вартості оренди житла зафіксували на Закарпатті – в Ужгородській області ціни підскочили на 225%. На другому місці Чернівецька область, де винаймати квартири стало дорожче на 156%.

У трійці лідерів опинилась також Івано-Франківська область, де ціни на оренду квартир підскочили на 128%. Високий ціновий показник (+96%) і у Львівській області, де житло винаймати завжди було дорогувато.

Значно зросла (+88%) вартість оренди в Черкаській області. Досить великі суми доведеться заплатити за квартиру в Тернопільській (+81%) та Вінницькій (+55%) областях.

Де цінові стрибки незначні?

Незначний стрибок цін на оренду квартир помітний у Хмельницькій (+46%), Запорізькій (+41%), Рівненській (+35%) та Дніпропетровській (+34%) областях. Порівняно невеликі націнки виставили власники нерухомості на Волині (+20%), у Сумській (+15%), Чернігівській (+10%), Полтавській (+5%) та Кіровоградській (+5%) областях.

У Житомирі та Харкові вартість оренди не змінилася. В інших областях, де нещодавно були чи тривають бойові дії, ціни навіть стали нижчими за довоєнні.

Зокрема, у Києві та області орендувати квартири стало на 11% дешевше. Зміни помітні в Одеській (-21%), Херсонській (-8%) та Миколаївській (-5%) областях.

Нагадаємо, уряд запустив програму миттєвої допомоги переселенцям: отримуватимуть від 2 тис. грн.

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