Як змінилася вартість оренди квартир: де найвищі ціни
Коротко про останні тенденції на ринку нерухомості та ціни на оренду житла
На заході України за останні пів року істотно зросла вартість оренди квартир. Такими є дані дослідження ринку від ресурсу Flatfy за жовтень 2021-го – травень 2022 року.
Де орендувати квартири стало дорожче?
Порівняно із жовтнем, у травні найбільше зростання вартості оренди житла зафіксували на Закарпатті – в Ужгородській області ціни підскочили на 225%. На другому місці Чернівецька область, де винаймати квартири стало дорожче на 156%.
У трійці лідерів опинилась також Івано-Франківська область, де ціни на оренду квартир підскочили на 128%. Високий ціновий показник (+96%) і у Львівській області, де житло винаймати завжди було дорогувато.
Значно зросла (+88%) вартість оренди в Черкаській області. Досить великі суми доведеться заплатити за квартиру в Тернопільській (+81%) та Вінницькій (+55%) областях.
Де цінові стрибки незначні?
Незначний стрибок цін на оренду квартир помітний у Хмельницькій (+46%), Запорізькій (+41%), Рівненській (+35%) та Дніпропетровській (+34%) областях. Порівняно невеликі націнки виставили власники нерухомості на Волині (+20%), у Сумській (+15%), Чернігівській (+10%), Полтавській (+5%) та Кіровоградській (+5%) областях.
У Житомирі та Харкові вартість оренди не змінилася. В інших областях, де нещодавно були чи тривають бойові дії, ціни навіть стали нижчими за довоєнні.
Зокрема, у Києві та області орендувати квартири стало на 11% дешевше. Зміни помітні в Одеській (-21%), Херсонській (-8%) та Миколаївській (-5%) областях.
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