Астролог спрогнозував, коли РФ зазнає поразки, а Україна звільнить Донбас

Восени можливе підписання перемир’я, однак цього робити не варто

Астролог Дмитро Уранус опублікував короткостроковий та середньостроковий прогноз розвитку подій війни у 2022 році.

У ніч із 24 на 25 травня планета Марс перейшла у зодіакальний знак Овен, до 5 липня, де Марс надзвичайно сильний. Бог війни потрапляє в «свій дім», і набуває додаткової енергії. Це посилить і прискорить темпи військових дій, їхня інтенсивність значно зросте.

При переході в Овен Марс з'єднається з Місяцем і з Юпітером. Таке потрійне поєднання планет на початку Овна матиме серйозні військові та політичні наслідки, можлива велика кількість жертв серед мирного населення та військових, гучні політичні скандали, звинувачення, панічні настрої. Аспект з'єднання Марса та Юпітера (приблизно 29 травня, плюс-мінус тиждень) завжди значно посилює інтенсивність військових дій та швидкість наступів.

«Де максимально виявляться ці енергії Марса? Астрокартографія (проєкція становища планет на карту) дає відповідь. У точний момент переходу Марса в Овен, Марс і Місяць (перебувають у сполученні) будуть підніматися на сході України, точно на довготі 38E03. Це довгота Бахмута, Соледара, Сіверська, плюс-мінус мінімум 50 км від цієї довготи, на схід і захід, покриваючи всі міста від Сєвєродонецька до Краматорська. На цю довготу (близько 38E03) бог війни Марс спрямує всю свою руйнівну силу, що дуже небезпечно насамперед для військових. Довгота 38 градусів до 5 липня є критичною лінією для України», – прогнозує астролог.

Пошкоджений Марсом Місяць сходить на довготі в районі 38Е15-38Е45, чіпляючи такі населені пункти – Золоте, Гірське, Камишуваха, Врубівка, Борівське, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та найближчі села. Місяць в астрології пов'язаний із земельними територіями та людьми, тому такий аспект говорить про величезну небезпеку, що нависла над зазначеними населеними пунктами та людьми, що залишилися там, буде дуже багато жертв. Потрібна негайна евакуація всіх людей із цих населених пунктів. Ймовірність тимчасової втрати Україною цих населених пунктів у найближчі півтора місяці дуже велика.

Карта молодика 30 травня побудована на Київ (карта в силі до 29 червня), так само підтверджує перевагу та ініціативу супротивника. У ній Марс і Юпітер у поєднанні в Овні в сьомому будинку (вороги та противники). Це вказівка на великі військові зусилля противників Києва та України.

Для Москви карта молодого місяця 30 травня пропонує це з'єднання Марса, Юпітера і Нептуна в шостому будинку (будинок служби). Це вказує на максимальну приховану мобілізацію всіх наявних та доступних сил на службу Кремлю. На величезний тиск всіх тих, хто на службі у Москви, на максимальну продуктивність російської армії.

Висновки щодо короткострокового прогнозу

Для України кінець травня та червень 2022 року виявляться досить важкими з військового погляду. Можливо буде позначатися брак озброєнь та боєприпасів, втома та виснаженість військ. Дуже можлива тимчасова втрата нових територій Сході. Тактичні відступи в деяких місцях будуть розумні і необхідні для збереження життів військових ЗСУ.

Середньостроковий прогноз

Оскільки армія Росії в найближчі півтора місяці вийде на свою максимальну ефективність, то сильніше й інтенсивніше, ніж у найближчі півтора місяці, вони наступати не зможуть. Україні потрібно вистояти у цей важкий період.

Після 5 липня Марс переходить у Телець. І в липні поступово ситуація на фронті почне змінюватись на користь України, ближче до серпня, і особливо у серпні. Телець – знак України, і бог війни Марс втратить свій натиск і силу. Марс перестане сприяти агресору у липні.

Наприкінці липня і на початку серпня, Марс вступить у з'єднання з Місячним Вузлом і Ураном у Тельці. Це дуже рідкісний та історичний аспект, який буває раз на 167 років! Востаннє такий аспект був у травні 1855 року, коли союзні війська висадили десант у Керчі та розпочали наступ на Севастополь. Після подібного аспекту протягом декількох місяців прискорилася військова поразка Росії в кримській війні, і у вересні 1855 відбулося падіння Севастополя, – повідомив астролог.

«Я думаю, починаючи з серпня 2022 року якоюсь мірою подібні події знову повторяться в історії Росії. На той час у Росії обов'язково трапляться несподівані події у військово-політичній сфері. Швидше за все, з серпня і протягом осені Росія почне зазнавати поразки на українському фронті. Із серпня по листопад Україна звільнятиме Донбас. У районі листопада-грудня Україна може звільнити південь, Херсонську область, та розпочати процес підготовки до визволення Криму у зиму 2022-2023 років».

Восени Росія, швидше за все, запросить переговори та запропонує якісь мирні угоди. Але на це не варто йти, інакше через 9-10 років почнеться нова війна, ще страшніша і руйнівна, і війна 2022 виявиться просто розвідкою боєм.

Довгостроковий прогноз

Якщо не довести цю війну до кінця, до поразки Росії, до падіння путінської влади, якщо цей конфлікт буде заморожено, якщо не буде повернено всі захоплені території, то Україна перестане існувати протягом 10 років через нову війну.

«Російська державна машина та імперська ідеологія – це пряма загроза всьому цивілізованому світу. Тому розпад Росії на окремі держави, її ядерне роззброєння, її демілітаризація – історично необхідний процес для збереження миру у всьому світі. Це продовження розпаду СРСР. Всі імперії на Землі колись валилися і російська імперія теж впаде», – підсумував Уранус.