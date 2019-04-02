До армії РФ цієї весни планують забрати 2,5 тис. кримчан



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Жителів Криму окупанти хочуть відправити служити у різні регіони Росії

Окупаційна влада Криму планує у ході весняного призову 2019 року направити на службу в армію 2,5 тисяч кримчан і севастопольців. Про це повідомляє російський ресурс «Крыминформ» з посиланням на відділ інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Росії.

«З території Кримського півострова планується відібрати і направити на проходження служби близько 2,5 тисячі осіб. На базі збірного пункту для призовників обладнані місця прийому, розміщення і відправки військових команд молодого поповнення, а також розгорнутий пункт харчування. Перед відправленням у військові частини молодим людям видадуть військову форму одягу та персональні банківські картки для перерахування на них грошового забезпечення», – цитує видання прес-службу Чорноморського флоту Росії.

За даними відділу інформаційного забезпечення флоту РФ, більшість призовників направлять на службу в регіони сусідньої Росії.

«Більша частина молодого поповнення відправиться проходити службу за межі Криму, у військових частинах Південного та інших військових округів. Значна частина призовників буде направлена до підрозділу у відповідності з військово-обліковими спеціальностями, отриманими в системі ДТСААФ, – водії паливозаправних засобів, автомобільних пневмоколісних кранів і плаваючих гусеничних тягачів», - зазначають у виданні.

Зазначимо, весняний призов триватиме до 15 липня 2019 року.

Нагадаємо, що з 1 квітня по 30 червня, а також з 1 жовтня по 31 грудня 2019 року в усіх областях України буде проходити набір на строкову військову службу.

Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна приєднання Криму до РФ не визнає, як і більшість країн Заходу, які ввели щодо Росії низку політичних і економічних санкцій.