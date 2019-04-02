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    У Росії екс-співробітника міноборони засудили до 19 років

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    <p>За версією слідства, з січня 2016 року по квітень 2017 року Хісамов воював на боці джихадистів у Сирії</p> - У Росії екс-співробітника міноборони засудили до 19 років

    За версією слідства, з січня 2016 року по квітень 2017 року Хісамов воював на боці джихадистів у Сирії

    Хісамова засудили за звинуваченням в участі в екстремістському угрупованні «Ісламська держава»

    Суд у російському Ростові-на-Дону засудив колишнього офіцера міністерства оборони РФ Дениса Хісамова до 19 років колонії суворого режиму за участь в екстремістському угрупованні «Ісламська держава».

    Вирок оголосили 2 квітня. Хісамова засудили за звинуваченням в участі у терористичній організації і проходженні тренінгів для здійснення терактів.

    Колишнього російського військового затримали в Туреччині у квітні 2017 року. У жовтні турецька влада екстрадувала його в Таджикистан, бо, за даними влади, він мав підроблений паспорт цієї країни, за яким у травні 2015 року виїхав до Сирії.

    За версією слідства, з січня 2016 року по квітень 2017 року Хісамов воював на боці джихадистів у Сирії. Як стверджується, в ході допитів він зізнався, що проходив військову та ідеологічну підготовку в прихильників «ІД» у місті Ракка.

    Хісамов – уродженець Краснодара, має вищу освіту, кандидат технічних наук. З 2004 по 2009 рік працював у міністерстві оборони Росії. На початку військової кар'єри він був начальником служби захисту державної таємниці наукового центру Міноборони Росії.

    Нагадаємо, у Німеччині сили безпеки арештували 10 ймовірних ісламістів. Поліція розслідує можливі зв'язки затриманих із терористичним угрупуванням ІДІЛ.

    Джерело: Радіо Свобода

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