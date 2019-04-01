В Україні стартує весняний призов



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В ході весняної кампанії на строкову службу планують призвати 18 752 особи

1 квітня в Україні стартує весняний призов на строкову військову службу. Про це свідчить відповідний указ глави держави.

Згідно з документом, з 1 квітня по 30 червня в усіх областях України відбуватиметься набір на строкову військову службу.

На військову службу до лав Збройних сил України призиватимуться придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Згідно з законом «Про військовий обов’язок і військову службу» для юнаків, які не мають вищої освіти, строк служби становить 18 місяців, а для тих, хто має ступінь спеціаліста або магістра - 12 місяців.

При цьому юнаки 18-19 років мають можливість за бажанням пройти службу в армії на контрактній основі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підвищив кількість призовників на строкову військову службу в рамках весняної кампанії.

В ході весняної кампанії на строкову службу планують призвати 18 752 особи.

Джерело: РБК-Україна