Окупанти на Донбасі досліджують зразки спеціальних техзасобів радіоелектронної боротьби

За даними розвідки, у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ прискорено роботи з розгортання мережі станцій з протидії дронам

Командування російських окупаційних військ активізувало випробовування модернізованих зразків озброєння та військової техніки на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зокрема, за даними ГУР, у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ прискорено роботи з розгортання мережі станцій з протидії безпілотним літальним апаратам. Водночас проводиться дослідження ефективності зразків спеціальних технічних засобів розвідки та радіоелектронної боротьби.

«При цьому, окремі елементи обладнання після кожного етапу випробувань у бойових умовах, російські фахівці відправляють для доопрацювання до РФ перед прийняттям на озброєння ЗС РФ і запуском у серійне виробництво», - йдеться у повідомленні військової розвідки.