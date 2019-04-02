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    Окупанти на Донбасі досліджують зразки спеціальних техзасобів радіоелектронної боротьби

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    Окупанти на Донбасі досліджують зразки спеціальних техзасобів радіоелектронної боротьби

    За даними розвідки, у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ прискорено роботи з розгортання мережі станцій з протидії дронам

    Командування російських окупаційних військ активізувало випробовування модернізованих зразків озброєння та військової техніки на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

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    Зокрема, за даними ГУР, у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ прискорено роботи з розгортання мережі станцій з протидії безпілотним літальним апаратам. Водночас проводиться дослідження ефективності зразків спеціальних технічних засобів розвідки та радіоелектронної боротьби.

    «При цьому, окремі елементи обладнання після кожного етапу випробувань у бойових умовах, російські фахівці відправляють для доопрацювання до РФ перед прийняттям на озброєння ЗС РФ і запуском у серійне виробництво», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

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