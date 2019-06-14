До Державного бюро розслідувань надійшла п'ята заява Портнова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Державного бюро розслідувань є 24 години для прийняття процесуального рішення по заяві, чи вносити чи не вносити відомості

До Державного бюро розслідувань надійшла нова заява колишнього заступника глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.

«Вона (заява, – ред.) до нас вчора після обіду надійшла. У нас є 24 години для прийняття процесуального рішення по ній, чи вносити чи не вносити відомості», - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, вчора, 13 червня, колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань нову заяву про «злочини» п’ятого президента Петра Порошенка та спікера Верховної ради Андрій Парубія.

24 травня Портнов подав до ДБР третю заяву проти Порошенка. Вона стосується нібито відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплату податків п'ятим президентом України Петром Порошенком.

27 травня Портнов подав до ДБР четверту заяву, яка стосується призначення членів Вищої ради правосуддя. Портнов заявив, що Порошенко нібито протиправно змінив ключові умови конкурсу з відбору кандидатів для призначення в ВРП, фактично усунувши від нього конкурсну комісію.

На початку червня директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба поінформував ЗМІ, що порушені за заявами Андрія Портнова розслідування щодо Петра Порошенка мають юридично-правову перспективу.

«Питання досить резонансні. У зв'язку з цим, нами заплановані і в найкоротші терміни будуть проведені активні слідчі дії. Ми будемо перевіряти всі факти, які були викладені у зверненнях, та, відповідно, добувати докази в підтвердження або спростування вини. Громадськість у найближчий період часу повинна отримати відповіді на всі питання», - заявив голова ДБР.