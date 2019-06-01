Найєм спростовує, що просив Пашинського сприяти його призначенню керівником Нацполіції



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Нардеп прокоментував скандальний аудіозапис, оприлюднений Андрієм Портновим

Народний депутат Мустафа Найєм заперечує, що колись просив свого колегу по Верховній Раді Сергія Пашинського сприяти у його призначенні керівником Національної поліції, про що раніше заявив колишній заступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Прислали посилання на запис розмови Сергія Пашинського, яку виклав Андрій Портнов. Повністю підтверджую факт цієї розмови. Все так і було. Приблизно в середині 2016 роки я дійсно звертався до нього з проханням посприяти призначенню начальником поліції. Підтверджую також, що у відповідь пан Пашинський запропонував попрацювати рік-півтора дільничним e Краматорську, потім перевести главою управління в Дніпро і приблизно до літа минулого року я мав очолити Національну поліцію України. Чесно кажучи, думав, що цей шлях буде коротшим, але оскільки інших варіантів не було, змушений був погодитися. Але все зірвалося. По дурості», - пожартував Найєм.

Далі він зазначив серйозно, що «вся ця байка (щодо нібито його домовленостей з Пашинським. – Ред.) - нісенітниця з самого початку і до кінця».

«Сергій Пашинський нічого ніколи не вирішував ні в МВС, ні в поліції. Знаючи його репутацію і «унікальну» здатність приписувати собі все - від перемоги більшовиків до порятунку білих ведмедів, в міністерстві його уникали, як настирливу муху в жаркий день. І призначить кудись він міг тільки себе, фельдмаршалом потішних військ», - повідомив Найєм.

Нагадаємо, 19 травня Портнов повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном. Він повідомив, що його юридична команда планує почати подачу заяв про злочини Петра Порошенка.

Під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.

Після Революції Гідності Портнов знаходився за кордоном, у 2014 році він покинув територію України, проживав у Москві та Відні.

Як повідомляли ЗМІ, 31 травня Портнов опублікував у мережі розмову голови парламентського Комітету парламенту з нацбезпеки Сергія Пашинського.