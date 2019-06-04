Справи проти Порошенка і його оточення засекречені - ДБР, НАБУ і ГПУ документ



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Петро Порошенко виступає на з'їзді партії «Європейська солідарність »

Правоохоронні органи відмовилися повідомляти про можливі допити екс-президента

Державне бюро розслідувань, Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро відмовляються надати інформацію про кількість зареєстрованих досудових справ за фактами можливого вчинення правопорушень колишнім президентом Петром Порошенком і його оточенням.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповіді силових відомств.

Зокрема, ДБР зазначило, що не веде статистики розпочатих кримінальних проваджень за фактами можливого вчинення кримінальних правопорушень Петром Порошенком і його оточенням. При цьому заявило, що інформація про виклик на допит екс-президента та інших осіб, є таємницею досудового розслідування.

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У головному підрозділі детективів НАБУ повідомили, що відомості про справи та проведення окремих слідчих дій стосовно Порошенка, належать до інформації з обмеженим доступом.

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Генпрокуратура додала, що веде єдиний звіт про кримінальні правопорушення, в якому не виокремлюються дані за фактами можливого вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, президентом та службовими особами, які входять до його оточення.

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Нагадаємо, що 20 травня екс-заступник глави адміністрації президента Януковича, юрист Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Петра Порошенка. Так, його за словами, колишнього президента вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

24 травня Портнов подав до ДБР третю заяву проти Порошенка. Вона стосується нібито відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплату податків п'ятим президентом України Петром Порошенком.

27 травня Портнов подав до ДБР четверту заяву, яка стосується призначення членів Вищої ради правосуддя. Портнов заявив, що Порошенко нібито протиправно змінив ключові умови конкурсу з відбору кандидатів для призначення в ВРП, фактично усунувши від нього конкурсну комісію.

На початку червня директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба поінформував ЗМІ, що порушені за заявами Андрія Портнова розслідування щодо Петра Порошенка мають юридично-правову перспективу.

«Питання досить резонансні. У зв'язку з цим, нами заплановані і в найкоротші терміни будуть проведені активні слідчі дії. Ми будемо перевіряти всі факти, які були викладені у зверненнях, та, відповідно, добувати докази в підтвердження або спростування вини. Громадськість у найближчий період часу повинна отримати відповіді на всі питання», - заявив голова ДБР.