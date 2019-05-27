Портнов подав у ДБР четверту заяву на Порошенка документ



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Під час президентства Януковича Андрій Портнов був заступником голови Адміністрації президента

Нова заява стосується призначення членів Вищої ради правосуддя

Колишній заступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов стверджує, що подав до Державного бюро розслідувань четверту заяву про «злочини» екс-президента Петра Порошенка.

Про це він написав у власному Telegram-каналі.

«Сьогодні ми звернулися з четвертою заявою про злочин Порошенка - спробі узурпації ним судової влади», - написав Портнов.

Нова заява стосується призначення членів Вищої ради правосуддя. Портнов заявив в ДБР, що Порошенко нібито протиправно змінив ключові умови конкурсу з відбору кандидатів для призначення в ВРП, фактично усунувши від нього конкурсну комісію.

Він вбачає в діях Порошенка ознаки злочинів, передбачених ст.109 (захоплення влади) і 382 (невиконання рішення суду) Кримінального кодексу.

«У нас ще десятки підготовлених заяв, але в найближчі тижні ми зосередимося на посиленні інформаційного тиску на правоохоронні органи і підготовці клопотань, скарг та інших процесуальних документів в рамках вже зареєстрованих чотирьох кримінальних проваджень», - написав Портнов.

Нагадаємо, що 24 травня Портнов подав до ДБР третю заяву проти Порошенка. Вона стосується нібито відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплату податків п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Як відомо, 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Порошенка. Так, його за словами, Порошенка вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

Нагадаємо, 19 травня Портнов повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном. Він повідомив, що його юридична команда планує почати подачу заяв про злочини Петра Порошенка.

Як відомо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має відношення до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Раніше журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов повідомив про зв'язок Зеленського з Портновим.

Нагадаємо, під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.

Після Революції гідності Портнов знаходився за кордоном, у 2014 році він покинув територію України, проживав у Москві та Відні.



