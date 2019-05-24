Портнов подав до ДБР вже третю заяву проти Порошенка



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Портнов зареєстрував в ДБР заяву про «відмивання коштів, легалізацію незаконних доходів і несплату податків колишнім президентом Порошенком» щодо заволодіння телеканалом «Прямий»

Колишній заступник глави Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що зареєстрував у Державному бюро розслідувань свою третю заяву про відмивання коштів, легалізацію незаконних доходів і несплату податків п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Про це Портнов написав в соцмережі Facebook у п'ятницю.

«Зареєстрував у Державному бюро розслідувань третю заяву про відмивання коштів, легалізацію незаконних доходів і несплату податків колишнім президентом Порошенком, який у складі організованої злочинної групи заволодів телеканалом «Прямий», оформивши його на офшорну компанію, яка фіктивно належала колишньому члену Партії регіонів Макеєнку», - зазначив Портнов.

Як відомо, 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Порошенка. Так, його за словами, Порошенка вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

Нагадаємо, 19 травня Портнов повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном. Він повідомив, що його юридична команда планує почати подачу заяв про злочини Петра Порошенка.

Як відомо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має відношення до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Раніше журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов повідомив про зв'язок Зеленського з Портновим.

Нагадаємо, під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.

Після Революції гідності Портнов знаходився за кордоном, у 2014 році він покинув територію України, проживав у Москві та Відні.

Джерело: Інтерфакс-Україна