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    До отримання Україною вакцин від коронавірусу залишилося два тижні – МОЗ

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    Для початку вакцинації уже підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцини&nbsp; - До отримання Україною вакцин від коронавірусу залишилося два тижні – МОЗ
    Для початку вакцинації уже підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцини 
    Фото з відкритих джерел

    Україна запевнила, що може забезпечити необхідний холодовий ланцюг, перевезення та зберігання вакцин при ультранизьких температурах

    Антиковідна вакцинація в Україні розпочнеться в лютому. Перші вакцини медики отримають вже за два тижні. 

    Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко на брифінгу у МОЗ 1 лютого

    «Україна розпочне вакцинацію у лютому, а вже за два тижні отримає вакцини. Завдяки спільним зусиллям Міністерства охорони здоров'я, уряду та президента, наша країна увійшла у перелік країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти Covid-19 у межах першої хвилі розподілу.

    Для початку вакцинації уже підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцини виробництва компанії Pfizer/Biontech. Постачання цих вакцин до України розпочнеться через два тижні, тобто в середині лютого.

    Також листом COVAX Міністерству охорони здоров'я було підтверджено постачання і іншої вакцини, а саме виробництва компанії AstraZeneca у кількості від 2,1 млн до 2,7 млн доз. Постачання даної вакцини буде здійснюватися протягом першого-другого кварталі 2021 року», – зазначив Іващенко.

    Посадовець додав, що на початку січня Україна подала технічну заявку на залучення України до першої хвилі вакцинації з використанням вакцини Pfizer/Biontech. Наша країна запевнила, що може забезпечити необхідний холодовий ланцюг, перевезення та зберігання таких вакцин при ультранизьких температурах.

    Холодовий ланцюг будуть забезпечувати приватні логістичні оператори, а логістика буде здійснюватися за кошти міжнародної технічної допомоги, зазначив Іващенко.

    Крім того, Україна стала учасником глобальної ініціативи ВООЗ із вакцинації – GAVI-альянсу, у рамках якого передбачається забезпечення 20% населення України вакциною проти Covid-19.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє почати вакцинацію українців від коронавірусу

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна вакцинація населення перевезення ВООЗ коронавірус
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