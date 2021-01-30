Кому не вистачить вакцини Pfizer, щеплюватимуть Sinovac, – Ляшко

«Pfizer відразу піде на мобільні бригади і для вакцинації медичних працівників» – Віктор Ляшко

«Вакцина передбачена для всіх українців. Вакцинація буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде» – головний санітарний лікар

Якщо в Україну одночасно буде доставлено вакцини Pfizer (в рамках програми Covax) і китайську Sinovac, то в першу чергу для вакцинації медпрацівників використовуватимуть Pfizer.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю BBC News Україна.

«Pfizer відразу піде на мобільні бригади та для вакцинації медичних працівників.

Pfizer буде їхати з холодильника з температурою -80° у холодильник, де буде +2°. За таких умов вона може зберігатися п'ять днів.

Через такі температурні умови найбільш економічно доцільно використовувати Pfizer у мобільних бригадах для лікарів. Якщо приїде 300 тисяч Pfizer, вистачить для лікарів і соціальних працівників. Приїде 100 тисяч доз, то тільки для лікарів», – заявив Ляшко.

Ляшко ствердно відповів на питання, чи тим, кому не вистачить вакцини Pfizer, будуть робити щеплення Sinovac.

Водночас він не відповів на питання про те, як обиратимуть першу людину, якій будуть робити щеплення в Україні, проте зазначив, що першими вакцинуються медичні працівники.

«Перша вакцинація буде під камерами, це завжди відбувається. Будь-який медпрацівник, який надає допомогу хворим на Covid-19, є героєм, тому перша вакцинація може бути зроблена будь-кому. Вони заслужили бути вакцинованими, бути в ефірі», – сказав головний санітарний лікар.

Ляшко також запевнив, що до кінця травня в Україні почнеться масова вакцинація від Covid-19. Однак, на його думку, купити вакцини в аптеках чи робити їх у приватних лікарнях українці зможуть не раніше другого півріччя 2021 року.

Головний санітарний лікар зазначив, що вакцинуватимуть також тих людей, які перехворіли на коронавірус.

«Так, будуть. Людина може перехворіти і мати імунітет. ВООЗ говорить, що це гарантія захисту на шість місяців. Але, яка правдива інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, хворіла людина, чи ні.

Вакцина передбачена для всіх українців. Вакцинація буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде.

Але за умов обмеженого доступу до вакцин, коли точно встановлено, що медпрацівник перехворів, ми можемо рекомендувати йому перенести перше щеплення на 3-6 місяців. Бо поки що ця людина захищена. Але тільки за умов обмеженої кількості вакцин», – зазначив Ляшко.

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