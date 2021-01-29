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    Зеленський підписав закон, що дозволяє почати Covid-вакцинацію українців

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    Згідно з законом, дозволяється реєстрація вакцин, які перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров&rsquo;я - Зеленський підписав закон, що дозволяє почати Covid-вакцинацію українців
    Згідно з законом, дозволяється реєстрація вакцин, які перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я
    Фото з відкритих джерел

    Вакцину можна реєструвати в Україні, якщо вона отримала дозвіл на екстрене застосування

    Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє почати вакцинацію українців від коронавірусу. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

    Документ дозволяє реєструвати в Україні вакцину від коронавірусу, якщо вона отримала дозвіл на екстрене застосування в:

    • Сполучених Штатах Америки;
    • Британії;
    • Швейцарії;
    • Японії;
    • Австралії;
    • Канаді;
    • Китаї;
    • Індії;
    • Євросоюзі.

    Згідно з законом, дозволяється реєстрація вакцин, які перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, водночас документом забороняється реєстрація вакцини держави-агресора, тобто Росії.

    Як повідомлялося, 29 січня МОЗ представив календарний план Covid-вакцинації.

    27 січня Верховна Рада планувала затвердити План вакцинації українців, що складався з чотирьох етапів.

    Нагадаємо, за результатами соціологічної групи «Рейтинг» 56% опитаних не готові особисто зробити щеплення від коронавірусу. Крім того, 52% українців не готові щепитися, якщо вакцина буде безкоштовною.

    Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин. 

    Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

     Читайте також: 

    Теги: закон Володимир Зеленський щеплення вакцинація реєстрація Денис Шмигаль
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