Зеленський підписав закон, що дозволяє почати Covid-вакцинацію українців
Вакцину можна реєструвати в Україні, якщо вона отримала дозвіл на екстрене застосування
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє почати вакцинацію українців від коронавірусу. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Документ дозволяє реєструвати в Україні вакцину від коронавірусу, якщо вона отримала дозвіл на екстрене застосування в:
- Сполучених Штатах Америки;
- Британії;
- Швейцарії;
- Японії;
- Австралії;
- Канаді;
- Китаї;
- Індії;
- Євросоюзі.
Згідно з законом, дозволяється реєстрація вакцин, які перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, водночас документом забороняється реєстрація вакцини держави-агресора, тобто Росії.
Як повідомлялося, 29 січня МОЗ представив календарний план Covid-вакцинації.
27 січня Верховна Рада планувала затвердити План вакцинації українців, що складався з чотирьох етапів.
Нагадаємо, за результатами соціологічної групи «Рейтинг» 56% опитаних не готові особисто зробити щеплення від коронавірусу. Крім того, 52% українців не готові щепитися, якщо вакцина буде безкоштовною.
Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин.
Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.