Зеленський підписав закон, що дозволяє почати Covid-вакцинацію українців

Згідно з законом, дозволяється реєстрація вакцин, які перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я

Вакцину можна реєструвати в Україні, якщо вона отримала дозвіл на екстрене застосування

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє почати вакцинацію українців від коронавірусу. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Документ дозволяє реєструвати в Україні вакцину від коронавірусу, якщо вона отримала дозвіл на екстрене застосування в:

Сполучених Штатах Америки;

Британії;

Швейцарії;

Японії;

Австралії;

Канаді;

Китаї;

Індії;

Євросоюзі.

Згідно з законом, дозволяється реєстрація вакцин, які перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, водночас документом забороняється реєстрація вакцини держави-агресора, тобто Росії.

Як повідомлялося, 29 січня МОЗ представив календарний план Covid-вакцинації.

27 січня Верховна Рада планувала затвердити План вакцинації українців, що складався з чотирьох етапів.

Нагадаємо, за результатами соціологічної групи «Рейтинг» 56% опитаних не готові особисто зробити щеплення від коронавірусу. Крім того, 52% українців не готові щепитися, якщо вакцина буде безкоштовною.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.