Мережу зачарувала Тимошенко в білому (фото)

Юлія Тимошенко завжди на коні і дуже полюбляє біле

Шквал емоцій викликала Юлія Тимошенко, яка вирушила на Погоджувальну раду в білому. Фото нардепки виклав у мережі Ян Доброносов.

«На Погоджувальну», – написав він про лідерку «Батьківщини».

Думки українців щодо нового образу Юлії Тимошенко розділилися: комусь сподобався білий діловий костюм жінки, а комусь – ні. Але варто наголосити на тому, що Юлія Тимошенко завжди на коні і дуже любить біле.

Додамо, що Центральна виборча комісія на засіданні в п'ятницю, 11 червня, прийняла рішення відмовити партії «Батьківщина» в реєстрації ініціативної групи для підготовки референдуму про заборону продажу сільгоспземель.