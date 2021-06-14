  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Мережу зачарувала Тимошенко в білому (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юлія Тимошенко знову одягла біле - Мережу зачарувала Тимошенко в білому (фото)
    Юлія Тимошенко знову одягла біле
    Фото: Телеграф

    Юлія Тимошенко завжди на коні і дуже полюбляє біле

    Шквал емоцій викликала Юлія Тимошенко, яка вирушила на Погоджувальну раду в білому. Фото нардепки виклав у мережі Ян Доброносов.

    «На Погоджувальну», написав він про лідерку «Батьківщини».

    Думки українців щодо нового образу Юлії Тимошенко розділилися: комусь сподобався білий діловий костюм жінки, а комусь – ні. Але варто наголосити на тому, що Юлія Тимошенко завжди на коні і дуже любить біле.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Мережу зачарувала Тимошенко в білому (фото)
    Мережу зачарувала Тимошенко в білому (фото)

    Додамо, що Центральна виборча комісія на засіданні в п'ятницю, 11 червня, прийняла рішення відмовити партії «Батьківщина» в реєстрації ініціативної групи для підготовки референдуму про заборону продажу сільгоспземель.

    Читайте також: ЦВК відмовила «Батьківщині» в організації референдуму щодо ринку землі
    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина депутат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мережу зачарувала Тимошенко в білому (фото)