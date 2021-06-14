Мережу зачарувала Тимошенко в білому (фото)
Юлія Тимошенко завжди на коні і дуже полюбляє біле
Шквал емоцій викликала Юлія Тимошенко, яка вирушила на Погоджувальну раду в білому. Фото нардепки виклав у мережі Ян Доброносов.
«На Погоджувальну», – написав він про лідерку «Батьківщини».
Думки українців щодо нового образу Юлії Тимошенко розділилися: комусь сподобався білий діловий костюм жінки, а комусь – ні. Але варто наголосити на тому, що Юлія Тимошенко завжди на коні і дуже любить біле.
Додамо, що Центральна виборча комісія на засіданні в п'ятницю, 11 червня, прийняла рішення відмовити партії «Батьківщина» в реєстрації ініціативної групи для підготовки референдуму про заборону продажу сільгоспземель.