ЦВК відмовила «Батьківщині» в організації референдуму щодо ринку землі

Раніше ЦВК вже зареєструвала іншу ініціативну групу, яка збирає підписи для проведення референдуму

Центральна виборча комісія на засіданні в п'ятницю, 11 червня, прийняла рішення відмовити партії «Батьківщина» в реєстрації ініціативної групи для підготовки референдуму про заборону продажу сільгоспземель.

Як відомо, в Україні створили ініціативну групу, яка після реєстрації ЦВК мала розпочати збір 3 млн підписів за проведення референдуму про «заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна».

Таке рішення було ухвалено 22 травня під час зборів, організованих фермерськими та сільськогосподарськими асоціаціями і профспілками, громадськими організаціями за підтримки партії «Батьківщина».

До організації всеукраїнського волевиявлення за народною ініціативою погодилися приєднатися 17 тисяч осіб. Ініціативну групу «земельного референдуму» було вирішено утворити в кількості 11 тисяч учасників, які мають намір приєднатися до збору 3 млн підписів.

«Чи підтрімуєте ви заборону продаж земель с/г призначення будь-кому, кроме держави Україна?» - таким є питання групи Тимошенко.

Зазначимо, що 15 травня ЦВК зареєструвала п'ять ініціативних груп, які були утворені на відповідних зборах громадян у селищі Петриківка Дніпровського району, смт Васильківка Синельниківського району, смт Кринички Кам'янського району, місті Нікополь Нікопольського району і селі Шестірня Криворізького району.

Одна з груп поставила питання: «Чи підтримуєте ви можлівість продаж земель (земельних ділянок) с/г призначення в Україні?» – її вже зареєстровано.

ЦВК після довгих обговорень ухвалила Постанову про відмову в реєстрації, мотивувавши це порушеннями в організації зборів. А головне тим, що питання двох груп – зареєстрованої 15 травня і «Батьківщини» – збігаються по суті та за змістом, тому за законом про референдум друга група зареєстрована бути не може.

Проект рішення підтримали 10 членів ЦВК, четверо – проголосували «проти», троє утрималися.

Це рішення вже прокоментувала лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Вона вважає, що рішення ЦВК є неправомірним та вже наступного тижня планує оскаржувати його у суді.

«Пославшись на формальні і суто надумані причини, 10 членів ЦВК, які представляють монобільшість, відмовили 11-тисячній ініціативній групі у праві організувати всенародний референдум на захист 72% території України. Референдум, який підтримують 77% українців. Влада вкотре підтвердила, що діє проти волі людей, проти майбутнього держави та національних інтересів», – заявила Тимошенко.

31 березня Верховна Рада України ухвалила закон про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. Він надає власникам сільгоспземлі право на продаж своїх ділянок (паїв), а також право купувати землю.

Раніше люди могли передавати землю лише через довгострокові договори оренди, які часом укладалися на десятки років.

Також право на продаж сільгоспземлі відкриває можливості для її використання як застави для кредиту. Водночас продати землю з комунальної власності новий закон не дозволяє.