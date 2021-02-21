До пошуку туриста, що зник на Закарпатті, залучили авіацію (фото)

Девʼять днів тому турист із Києва загубився в Свалявському районі, втративши орієнтування

Повітряна розвідка місцевості проводиться з допомогою гелікоптера

Протягом неділі, 21 лютого, тривали пошуки туриста, який безвісти зник поблизу гори Гемба на Закарпатті. Зокрема Державною службою з надзвичайних ситуацій була залучена авіація.

Як повідомляє УНН, у пошуках задіяно вертольот Н-225 «Супер пума», рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки заблукалого туриста з Києва.

Як повідомлялось раніше, двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба. У той же день пошуковою групою ДСНС було знайдено одного туриста у задовільному стані здоров’я.

Упродовж девʼяти діб пошуково-рятувальними групами було обстежено схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба.

Наразі рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнизів.

Учора ДСНС повідомила, що до пошуку заблукалого туриста залучили 10 рятувальників та три одиниці техніки.