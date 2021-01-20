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    На Закарпатті заблукав турист. Його шукають рятувальники

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    Зараз зв'язок з ним відсутній - На Закарпатті заблукав турист. Його шукають рятувальники
    Зараз зв'язок з ним відсутній
    Ілюстративне фото з відкритих джерел

    Лижник з'їхав з траси та втратив орієнтир

    У Закарпатській області рятувальники шукають туриста, який заблукав у лісі. Турист під час катання на лижах на горі Гемба з'їхав з траси, втратив орієнтир та заблукав. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Як зазначається, чоловік 1990 року народження катався на лижах у селі Пилипець, що на Міжгірщині. Зараз зв'язок з ним відсутній. До пошуку заблукалого туриста залучили 10 рятувальників та три одиниці техніки.

    Сьогодні у горах Закарпатської області прогнозували значну небезпеку сходження лавин через снігопади та хуртовини. Рятувальники просять громадян не ходити зараз у гори.

    Нагадаємо, що рятувальники у Карпатах шукали туриста зі Львова.

    Теги: Закарпаття рятувальники чоловік
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