На Закарпатті заблукав турист. Його шукають рятувальники

Лижник з'їхав з траси та втратив орієнтир

У Закарпатській області рятувальники шукають туриста, який заблукав у лісі. Турист під час катання на лижах на горі Гемба з'їхав з траси, втратив орієнтир та заблукав. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, чоловік 1990 року народження катався на лижах у селі Пилипець, що на Міжгірщині. Зараз зв'язок з ним відсутній. До пошуку заблукалого туриста залучили 10 рятувальників та три одиниці техніки.

Сьогодні у горах Закарпатської області прогнозували значну небезпеку сходження лавин через снігопади та хуртовини. Рятувальники просять громадян не ходити зараз у гори.

Нагадаємо, що рятувальники у Карпатах шукали туриста зі Львова.