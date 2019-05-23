Рятувальники розповіли, в яких річках очікується підйом води у найближчі дні



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У Карпатах iснує загроза утворення селевих потокiв

В Україні у річках 23-25 травня очікується підвищення рівнів води, можливе затоплення заплав, сільгоспугiдь, перевищення вiдмiток затоплення прирiчкових населених пунктiв.

Про це повідомляє ДСНС України.

«За даними Укргідрометцентру, внаслідок значних та сильних дощів, 23 травня очікуються (продовжаться) підйоми рівнів води (над поточними рівнями): на річках басейнів Прип’яті і Захiдного Бугу на 0,2 - 0,8 м з виходом води на заплаву та її подальшим затопленням, частковим затопленням, сільгоспугiдь. На річці Случ (г/п Сарни) можливе досягнення відмітки часткового затоплення присадибних ділянок, господарських споруд, окремих будинків у прирічкових сільських населених пунктах Сарненського р-ну Рівненської обл.; на рiчках басейнiв Прута та Сiрету на 1,0 - 2,0 м, на окремих дiлянках до 2,5 м.; у верхiв'ях та середнiх течiях річок Закарпаття, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,5 - 1,5 м; на ділянці Тиси В.Бичкiв-Вилок та в нижнiх течiях її приток до 2 м - 2.5 м, з початковим виходом води на заплаву, частковим затопленням с/г угідь; на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2 - 1 м, на ділянці Днiстра Галич - Залiщики на 1 - 1,5 м. Мiсцями початковий вихiд води на заплаву, часткове пiдтоплення с/г угiдь; на притоках Дністра р. Свiж (пост Букачiвцi) та р.Ворона (пост Тисмениця) у Iвано-Франкiвській областi - на 0,1 - 0,6 м Подальше затоплення заплав, сільгоспугiдь, перевищення вiдмiток затоплення прирiчкових населених пунктiв, госпоб`єктiв», - йдеться у повідомленні.

Крім того, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2 - 1 м, на ділянці Днiстра Галич - Залiщики на 1 - 1,5 м. Мiсцями початковий вихiд води на заплаву, часткове пiдтоплення с/г угiдь; на притоках Дністра р. Свiж (пост Букачiвцi) та р. Ворона (пост Тисмениця) у Iвано-Франкiвській областi - на 0,1 - 0,6 м подальше затоплення заплав, сільгоспугiдь, перевищення вiдмiток затоплення прирiчкових населених пунктiв, госпоб`єктiв.

Зазначається, що в місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового місцевого стоку, утворення локальних селів. На річках Закарпаття на 0,3-0,6 м; у нижній течії р. Уж 1,0-1,5 м; на Тисi (пост Вилок) 2,5-3,0 м в межах русла, на дiлянцi Тиси Дiлове-Хуст, у нижнiй течiї Боржави утримуватиметься висока водність з незначними коливаннями рiвнiв води; у нижній течії Боржави зберігатиметься перевищення відміток заплави та небезпечних відміток затоплення сільгоспугідь, територій прирічкових населених пунктів та об'єктів у заплаві; на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2 - 1 м, на ділянці Днiстра Галич - Залiщики на 1 - 1,5 м. Мiсцями початковий вихiд води на заплаву, часткове пiдтоплення с/г угiдь; на притоках Дністра р. Свiж (пост Букачiвцi) та р. Ворона (пост Тисмениця) у Iвано-Франкiвській областi - на 0,1 - 0,6 м. Подальше затоплення заплав, сільгоспугiдь, перевищення вiдмiток затоплення прирiчкових населених пунктiв, госпоб`єктiв.

Можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, швидкоплинні підвищення рівнів води на малих водотоках, що може зумовити локальні пiдтоплення. У Карпатах iснує загроза утворення селевих потокiв.

23 травня по Закарпатськiй областi в басейнах рiчок Уж i Латориця очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5 -1,2 м над поточними рiвнями, вихiд води на заплаву. У мiсцях проходження сильних злив очiкується формування значного схилового стоку, утворення локальних селiв.

Також 23 - 25 травня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м над рiвнями 23 травня на 00 год. Подальше затоплення заплав, с/г угiдь. При цьому можливе досягнення вiдмiток пiдтоплення прирiчкових населених пунктiв, госпоб’єктiв та окремих будинкiв у Сокальському районi Львiвськоi областi.