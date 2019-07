До складу Комітету Європарламенту із закордонних справ увійде 71 депутат



Перша зустріч Комітету відбудеться 10 липня

Під час першого дня пленарного засідання у Страсбурзі Європейський Парламент затвердив чисельний склад ключових парламентських комітетів. Зокрема, у Комітет із закордонних справ (AFET) – увійде 71 депутат з 8 парламентських груп.

Повідомлення про це оприлюднено на сайті Європейського парламенту.

Перша зустріч Комітету відбудеться 10 липня, у цей день, як очікується, парламентарі оберуть голову та співголів Комітету та робочі органи AFET.

З повним списком членів Комітету із закордонних справ також можливо ознайомитися на сайті Європарламенту за цим посиланнням.

Серед депутатів, які визначатимуть зовнішньополітичні пріоритети Європейського Союзу, є імена, добре знайомі українцям.

Серед них, наприклад, колишній Президент Румунії Траян Басеску, колишній Прем'єр-міністр Італійської Республіки Сільвіо Берлусконі, відомий польський політик, колишній міністр оборони та закордонних справ Польщі Радослав Сікорский, відомі по роботі у попередньому складі Європарламенту німецький депутат Міхаель Галлер, та представниця від Латвії Сандра Калнієте,– всі від Європейської народної партії, яка делегувала в AFET найчисельнішу команду у 17 депутатів.

Деякі члени AFET від групи Соціалістів і Демократів (S-D), - усього до Комітету увійшли 10 депутатів, - також вже користуються повагою в Україні за чіткість позиції, зокрема, в питаннях щодо російської агресії проти України. Серед них - колишній міністр закордонних справ та міністр оборони Естонії Свен Міксер, колишній прем’єр-міністр Болгарії Сергій Станішев, який, виявляється, взагалі походженням з України.

Парламентська група Європейських Консерваторів та Реформістів (ECR) делегувала до Комітету 6 осіб, серед них – добре відомі українцям польські депутати Анна Фотіга ) та Яцек Саріуш-Вольський, які висловлювали солідарність з Україною у найтяжчі часи її історії.

Від групи Renew (Європейське оновлення) до Комітету входять 10 депутатів. Серед них – колишній віце-спікер Сейму Литви Петрас Ауштревічус, добре відомий активною позицією у попередньому складі Європарламенту, зокрема, під час номінації Олега Сенцова на Премію імені Сахарова.

Verts/ALE - Зелені — Європейський вільний альянс, представлені в Комітеті 7-ю депутатами, таку ж кількість делегували ID ( Identity and Democracy Group) - Група ідентичності та Демократії. Чотири депутати увійшли до Комітету від GUE/NGL (Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left ) – Конфедеративна група Об’єднаних лівих/Нордичних зелених лівих, ще п’ять - від NI – так званих депутатів, що не приєдналися.

Більшості депутатів, які увійшли в AFET, ще треба буде проявити власну позицію та ім’я. Але, виходячи з імен депутатів, яких вже знають і поважають тисячі, якщо не мільйони українців, можна припускати, що тема України та її боротьби проти російської агресії точно буде адекватно представлена у Європейському парламенті.

Джерело: Укрінформ