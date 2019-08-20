Прокуратура оскаржить рішення суду щодо закриття справи проти Богатирьової



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Кримінальну справу проти ексміністра Раїси Богатирьової було порушено 19 червня 2014 року

«Судове засідання проведено без представника прокуратури та без вивчення матеріалів провадження», - наголосили у відомстві

Прокуратура Києва оскаржить рішення Голосіївського райсуду, яким її зобов'язують закрити кримінальне провадження щодо колишнього міністра охорони здоров'я часів Януковича Раїси Богатирьової.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Столичною прокуратурою після отримання рішення Голосіївського райсуду м. Києва, яке наразі не надійшло, буде подано на нього апеляційну скаргу», - зазначили у відомстві.

У столичній прокуратурі пояснили, що орган досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо експосадовця МОЗ, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, розташований на території Дніпровського району Києва. У цьому зв'язку, Голосіївський районний суд м. Києва не є уповноваженим судом для прийняття такого рішення, заявляють у прокуратурі.

«Крім того, судове засідання проведено без представника прокуратури та без вивчення матеріалів провадження», - наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, рішенням Голосіївського суду від 14 серпня прокуратуру Києва зобов’язано закрити кримінальне провадження проти колишнього міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової, оскільки, за висновками суду, у справі закінчився строк досудового розслідування і подальші слідчі дії неможливі.

Нагадаємо, кримінальну справу проти ексміністра Раїси Богатирьової було порушено 19 червня 2014 року. Генеральна прокуратура звинуватило Богатирьову до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.