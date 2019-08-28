Суд звільнив Вишинського з-під варти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник порталу «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський Фото: УНІАН

Керівнику порталу «РИА Новости Україна» Кирилу Вишинському змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання

Керівника порталу «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського відпустили з-під варти. Таке рішення прийняв Київський апеляційний суд.

«Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання захисника та змінити звинуваченому Вишинському запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання», - зазначив суддя.

Проте Вишинський зобов'язаний з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками своєї справи.

Зобов'язання носити електронний браслет і здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон не приймалося.

Судді перед винесенням рішення провели в дорадчій кімнаті не більше 30 хвилин.

Як відомо, раніше суд вирішив залишити Вишинського під вартою до 19 вересня.

Нагадаємо, у Зеленського пропонують Росії обміняти Вишинського на Сенцова.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що пропагандиста Кирила Вишинського повинні відпустити без попередніх умов.

Генеральний прокурор Юрій Луценко впевнений, що головний редактор видання «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський, який утримується в СІЗО в Києві, має велику цінність для очільників Росії. Також він додав, що Вишинський формально є громадянином України.

Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України, перевезли до Херсона, де 17 травня Херсонський міськсуд обрав йому запобіжний захід - арешт до 13 липня. Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін тримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.