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    Богатирьову після повернення до України затримали

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    <p>Богатирьову після прибуття до Києва передали Нацполіції</p> - Богатирьову після повернення до України затримали

    Богатирьову після прибуття до Києва передали Нацполіції

    Богатирьова 27 серпня прибула в столичний аеропорт «Жуляни»

    Ексміністр охорони здоров'я часів Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася до України, її відразу передали співробітникам Нацполіції.

    Про це 27 серпня повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на інформоване джерело.

    «Богатирьова сьогодні повернулася в Україну. Була в аеропорту «Жуляни», передана Нацполіції», - сказав співрозмовник у вівторок увечері.

    Згодом речник Національної поліції України Ярослав Тракало підтвердив, що Богатирьову дійсно затримали.

    «Була затримана прикордонниками та передана до Національної поліції. Затримали в аеропорту «Жуляни», - сказав Тракало, якого цитує УНН.

    Нагадаємо, Голосіївський суд зобов’язав прокурора прокуратури Києва прийняти рішення про закриття кримінального провадження проти Богатирьової. Про це йдеться в рішенні суду від 14 серпня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

    Прокуратура Києва планувала оскаржити дане рішення Голосіївського райсуду.

    Як відомо, Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

    Генеральна прокуратура України 16 вересня 2016 року звернулася до Печерського районного суду м. Києва для отримання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (заочного провадження) стосовно Богатирьової у зв'язку з тим, що ця підозрювана навмисне ухиляється від слідства та суду.

    Генпрокуратура ще у 2015 році з метою отримання доказів протиправної діяльності Богатирьової направила до компетентних органів іноземних держав запити про надання міжнародної правової допомоги, які досі перебувають у виконанні іноземних компетентних установ.

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