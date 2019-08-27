Затримання Богатирьової: призначена дата суду



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Ніч екс-міністр Раїса Богатирьова проведе в ізоляторі на Глибочицькій

Зараз Богатирьова перебуває в ІТТ на Глибочицькій

У середу, 28 серпня, Печерський райсуд Києва повинен обрати запобіжний захід затриманій Раїсі Богатирьовій - екс-міністру охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича.

Як повідомляє LB.ua, Богатирьову доставили в суд відразу ж після затримання, але він не приймав рішення, оскільки вже був не робочий час.

Тому ніч екс-міністр проведе в ізоляторі на Глибочицькій.

Затримання Богатирьової підтвердив також голова МВС Арсен Аваков, але подробиць він не повідомив.

Адвокати Богатирьової домоглися рішення про зняття всіх претензій, повідомляє видання з посиланням на свої джерела.

Ексміністр прилетіла, свідомо розуміючи, що можуть бути проблеми. Бо за одними документами розшук у неї припинений, за іншими - всі претензії чинні.

Після затримання Богарирьову відправили в ІТТ. Зараз вона перебуває на Глибочицькій - до подальших рішень.

У Печерському райсуді Києва LB.ua підтвердили, що Богатирьову привезли в суд для обрання запобіжного заходу. Однак це було після завершення робочого часу. Тому суд не ухвалював рішення.

Нагадаємо, Голосіївський суд зобов’язав прокурора прокуратури Києва прийняти рішення про закриття кримінального провадження проти Богатирьової. Про це йдеться в рішенні суду від 14 серпня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Прокуратура Києва планувала оскаржити дане рішення Голосіївського райсуду.

Як відомо, Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Генеральна прокуратура України 16 вересня 2016 року звернулася до Печерського районного суду м. Києва для отримання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (заочного провадження) стосовно Богатирьової у зв'язку з тим, що ця підозрювана навмисне ухиляється від слідства та суду.

Генпрокуратура ще у 2015 році з метою отримання доказів протиправної діяльності Богатирьової направила до компетентних органів іноземних держав запити про надання міжнародної правової допомоги, які досі перебувають у виконанні іноземних компетентних установ.