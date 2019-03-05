До українських моряків підселили «спеціальних» співкамерників - адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські моряки на суді в РФ

Полозов зазначив, що «з першого дня військовополонені зазнали жорсткого психологічного тиску»

Адвокати, які представляють інтереси полонених українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці, формують перший пакет документів, необхідний для подачі індивідуальних скарг в міжнародні інстанції, в тому числі в ЄСПЛ.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

«В даний час наша команда формує перший пакет документів, необхідний для подачі індивідуальних скарг в міжнародні інстанції, в тому числі в ЄСПЛ. Ці документи будуть передані команді українських юристів, яка працює в цьому напрямку», - написав він.

Також Полозов зазначив, що «з першого дня військовополонені зазнали жорсткого психологічного тиску. З кожним з них проводили «бесіди» з метою отримати визнання своєї вини у скоєному злочині, або свідчення на себе або бойових товаришів. До деяких з них підселили «спеціальних» співкамерників».

Також він зазначив, що «позиція слідства полягає в тотальній забороні на побачення і телефонні переговори військовополонених з рідними».

Проте, моряки вже написали кілька серій заяв слідству на дзвінки і побачення. «Цю стіну ми проб'ємо все одно», - переконаний Полозов.

Раніше адвокат заявляв, що полоненого в Росії моряка намагалися схилити до свідчень проти побратимів.

Нагадаємо, прокуратура Криму повідомила про підозру «суддям» та «прокурорам» за порушення прав українських військовополонених моряків.

Як відомо, сімом військовослужбовцям РФ, причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, повідомлено про підозру у веденні агресивної війни.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.