Росія напала на українські кораблі і «скликала Раду безпеки ООН»



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Відкрите засідання Ради безпеки має відбутися за пунктом порядку денного «Підтримання міжнародного миру і безпеки»

Після того, як Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нападом Росії на українські військові кораблі, з заявою про скликання цього ж засідання виступив і представник Росії.

Як сказав заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський російському агентству «Інтерфакс» 25 листопада, Росія попросила про термінове засідання Ради безпеки через «небезпечний розвиток ситуації в Азовському морі і подальші події».

За його словами, відкрите засідання Ради безпеки має відбутися за пунктом порядку денного «Підтримання міжнародного миру і безпеки».

При цьому він також заявив, що засідання попередньо призначене на 11-у годину ранку за Нью-Йорком у понеділок, 26 листопада (в Києві на цей час буде 18-а година).

Раніше про те, що засідання Ради безпеки ООН, скликане Україною, відбудеться в цей час, повідомляла постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі.

Про скликання цього термінового засідання раніше 25 листопада звернулася Україна з формулюванням «у зв’язку з воєнною агресією Росії в Чорному і Азовському морях».

У постійному представництві України в ООН звернулися з цим питанням до представництва Китаю, який цього місяця головує в Раді безпеки, і нагадали: Росія напала на три українські військові кораблі і захопила їх, поранивши при цьому шість українських військових.

#Ukraine has requested an urgent #UNSC meeting due to Russian military aggression in the Black Sea and the Sea of Azov: 3 Ukrainian vessels attacked and seized, at least 6 Ukrainian servicemen wounded. @Chinamission2un #RussiaAttacksUkraine pic.twitter.com/V5pW051EMs — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 25 листопада 2018 р.

#Украина потребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности #ООН в связи с событиями в Азовском и Черном морях https://t.co/gOfqeUedoo — Служба новостей ООН (@UN_News_RU) 26 листопада 2018 р.

Окремо місія України при ОБСЄ і організаціях ООН у Відні повідомила, що Україна ініціювала проведення спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ.

«Росія застосувала зброю проти українських суден поблизу Керченської протоки. Російська агресія триває», – пояснили причину в місії.

Росія застосувала зброю проти українських суден поблизу Керченської протоки. Російська агресія триває. Україна ініціювала проведення спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 25 листопада 2018 р.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.

Джерело: Радіо Свобода