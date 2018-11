Росія напала на українські кораблі і «скликала Раду безпеки ООН»

Відкрите засідання Ради безпеки має відбутися за пунктом порядку денного «Підтримання міжнародного миру і безпеки»

Після того, як Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нападом Росії на українські військові кораблі, з заявою про скликання цього ж засідання виступив і представник Росії.

Як сказав заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський російському агентству «Інтерфакс» 25 листопада, Росія попросила про термінове засідання Ради безпеки через «небезпечний розвиток ситуації в Азовському морі і подальші події».

За його словами, відкрите засідання Ради безпеки має відбутися за пунктом порядку денного «Підтримання міжнародного миру і безпеки».

При цьому він також заявив, що засідання попередньо призначене на 11-у годину ранку за Нью-Йорком у понеділок, 26 листопада (в Києві на цей час буде 18-а година).

Раніше про те, що засідання Ради безпеки ООН, скликане Україною, відбудеться в цей час, повідомляла постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі.

Про скликання цього термінового засідання раніше 25 листопада звернулася Україна з формулюванням «у зв’язку з воєнною агресією Росії в Чорному і Азовському морях».

У постійному представництві України в ООН звернулися з цим питанням до представництва Китаю, який цього місяця головує в Раді безпеки, і нагадали: Росія напала на три українські військові кораблі і захопила їх, поранивши при цьому шість українських військових.

#Ukraine has requested an urgent #UNSC meeting due to Russian military aggression in the Black Sea and the Sea of Azov: 3 Ukrainian vessels attacked and seized, at least 6 Ukrainian servicemen wounded. @Chinamission2un #RussiaAttacksUkraine pic.twitter.com/V5pW051EMs