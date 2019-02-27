Прокуратура повідомила про підозру «суддям» та «прокурорам» за порушення прав українських моряків



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Фото: ark.gp.gov.ua

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру п’ятьом представникам так званих судових та правоохоронних органів держави-окупанта

Прокуратура Криму повідомила про підозру «суддям» та «прокурорам» за порушення прав українських військовополонених моряків. Про це заявив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов на Міжнародному форумі «Окупований Крим: 5 років опору», передає прес-служба прокуратури АРК.

«Сьогодні, 27 лютого 2019 року, прокуратура АР Крим повідомила про підозру п’ятьом представникам так званих судових та правоохоронних органів держави-окупанта у вчиненні злочину передбаченого ст. 438 Кримінального кодексу України за фактом порушення законів та звичаїв війни відносно військовополонених – українських моряків», − заявили у прес-службі, посилаючись на слова Мамедова.

За даними прокуратури, 25 листопада 2018 року представники ФСБ РФ захопили в полон екіпаж катерів ВМС ЗСУ «Бердянськ», «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу». Після цього, так званим «ФСБ по Республіці Крим» розпочато стосовно членів екіпажу кримінальну справу за фактом «незаконного перетину державного кордону РФ» за ч. 3 ст. 322 КК РФ.

27 листопада 2018 року та 28 листопада 2018 року так званий Київський районний суд м. Сімферополя та Керченський міський суд обрав 24 військовополоненим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до 25 січня 2019 року. Усіх моряків помістили до Сімферопольського СІЗО, у тому числі трьох поранених, виписаних з лікарні у місті Керч. Усіх військовополонених незаконно перевезли з Криму до Москви, де 21 особу помістили до СІЗО «Лефортово» і 3 поранених − у СІЗО «Матроська тиша», зазначили у відомстві.

«Військовополонених тримають в камерах зі звичайними ув’язненими у тюремному одязі, їх військову форму забрали. Таким чином, представники так званих правоохоронних органів держави-окупанта порушили право військовополонених – членів екіпажу катерів ВМС ЗС України «Бердянськ», «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу», взятих у полон 25.11.2018 у Чорному морі, на неупереджене та нормальне судочинство, що є серйозним порушенням законів та звичаїв війни згідно зі ст. 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року (Третя Женевська конвенція), шляхом вчинення дій, спрямованих на притягнення останніх до кримінальної відповідальності за злочин, який вони не вчиняли, а саме «незаконний перетин державного кордону РФ» за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу Російської Федерації (КК РФ)», − заявили у прокуратурі.

За словами прокурора Криму, українські військові моряки мають статус військовополонених згідно зі ст. 4 Конвенції про поводження з військовополоненими, 1949 року (Третя Женевська конвенція) та підпадають під її захист.

«Підозрювані, які в порушення законів України та міжнародного права війни затримали та судили українських моряків – колишні українські судді та прокурори. Вони не тільки зрадили свою країну і почали обслуговувати державу-окупанта, а й вчинили воєнний злочин, який не має строку давності, за ним не передбачена амністія і за який будуть переслідувати в усьому цивілізованому світі. І сьогодні ми зробили перший крок до забезпечення невідворотності покарання в цій справі», − додав Мамедов.

Нагадаємо, сімом військовослужбовцям РФ, причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, повідомлено про підозру у веденні агресивної війни.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Також в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.