Полоненого в Росії моряка намагалися схилити до свідчень проти побратимів − адвокат



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Українських моряків утримують у СІЗО «Лефортово» в Москві

За словами Миколи Полозова, військовополоненому моряку Андрію Оприсці у слідчому кабінеті СІЗО запропонували дати свідчення проти інших військовополонених

Військовополоненого українського моряка Андрія Оприска в московському СІЗО «Лефортово» намагалися схилити до дачі показань проти інших захоплених українських військових. Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси військовополонених українських моряків.

«Російська влада продовжує чинити психологічний тиск на військовополонених українських моряків, утримуваних в СІЗО «Лефортово». Військовополоненого моряка Андрія Оприска кілька днів тому викликали в слідчий кабінет СІЗО, де якийсь чоловік (імовірно оперативний співробітник ФСБ) у відсутність адвоката почав ставити йому запитання щодо умов утримання, стану здоров'я і обставин справи. Оприску було запропоновано дати свідчення проти інших військовополонених», - повідомив Полозов.

За його словами, Оприско категорично відмовився відповідати на питання незнайомця.

«Це не перший випадок тиску на Андрія Оприска, близько місяця тому до нього приходили невідомі з розмовами і питаннями. За погодженням з адвокатом, Андрій Оприско подав заяву, що не бажає мати ніяких розмов ні з ким без присутності адвоката або консула», - додав Полозов.

За його словами, цей випадок не поодинокий, психологічний тиск на військовополонених, з порушенням положень третьої Женевської конвенції «Про поводження з військовополоненими» здійснюється як безпосередньо силами оперативників ФСБ, так і за допомогою так званої «внутрішньокамерної розробки», коли співкамерник військовополоненого свідомо діє в інтересах спецслужби.

«Всі подібні факти нами ретельно фіксуються. Кожний військовополонений повідомлений своїм адвокатом про свої права і знає алгоритм дій у разі виникнення ситуації з наданням психологічного тиску подібного роду», - підсумував адвокат.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Також в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.

Джерело: Укрінформ