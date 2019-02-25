Сімом російським військовим повідомлено про підозру за інцидент на Азові



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Фото: Лариса Сарган / facebook.com

За даними Генпрокуратури, військовослужбовці РФ причетні до захоплення трьох українських кораблів в Керченській протоці у листопаді 2018 року

Сімом військовослужбовцям РФ, причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, повідомлено про підозру у веденні агресивної війни. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

«За процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України та оперативного супроводження 7 управління ГУ ВКР ДКР СБ України, слідчими УСБУ в Одеській області, 16 лютого 2019 року, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, семи військовослужбовцям Російської Федерації, причетним до захоплення трьох українських кораблів в Керченській протоці у листопаді 2018 року», - повідомила Сарган.

За її словами, зокрема йдеться про генерал-полковника Дворнікова О.В. – командувача військами Південного військового округу РФ, віце-адмірала Моісеєва О.О. – командувача Чорноморського флоту РФ, а також п'ять військовослужбовців-прикордонників Прикордонного управління ФСБ РФ по республіці Крим.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Також в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.