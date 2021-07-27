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    Доба на Донбасі: бойовики 15 разів зривали «тишу», семеро бійців поранено

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    Окупанти минулої доби 15 разів зривали &laquo;тишу&raquo; у зоні ООС - Доба на Донбасі: бойовики 15 разів зривали «тишу», семеро бійців поранено
    Окупанти минулої доби 15 разів зривали «тишу» у зоні ООС
    Фото з відкритих джерел

    Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний

    Протягом минулої доби, 26 липня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

    Так, неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник 4 рази вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

    Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    В районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

    У напрямку села Галицинівка ворог застосовував артилерію калібру 122-мм.

    Поблизу Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

    Біля Старогнатівки російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії калібру 122-мм і мінометів 120-го та 82-го калібру.

    У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

    Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

    У напрямку селища Кам'янка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    У районі Широкиного російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

    Крім того, у Донецькій та Луганській областях були зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

    Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

    Станом на 7 годину ранку, 27 липня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

    Поблизу Золотого-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

    Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі: бойовики 15 разів зривали «тишу», семеро бійців поранено