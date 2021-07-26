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    Думки вголос

    Захід намагається обережно об'єднати проблеми Криму і Донбасу в єдине ціле

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Колись Путін сам хотів міжнародного обміну окупованого Криму на Донбас - Захід намагається обережно об'єднати проблеми Криму і Донбасу в єдине ціле
    Колись Путін сам хотів міжнародного обміну окупованого Криму на Донбас

    В бій вступили США, Великобританія і Туреччина, які більше за інших зацікавлені в перспективі «Кримської платформи»

    Мовою оригіналу

    КРЫМ или ДОНБАСС.

    После неудачной встречи президента Украины Зеленского с германским канцлером Меркель, после скандального форума Грузии, Украины и Молдовы в Батуми и неприятной отсрочки встречи президента США Байдена с президентом Зеленским Украине крайне трудно будет провести эффективную «Крымскую платформу», призванную вернуть проблему оккупации Крыма на стол возможных переговоров о судьбе полуострова и Донбасса как единого целого.

    Кстати, когда-то Путин сам хотел международного обмена оккупированного Крыма на разгромленный, деукраинизированный Донбасс, который вернут Украине. Таким образом, он получал Крым и мощный донецкий рычаг давления на Украину. Помочь в этом ему должны были Германия и Франция. Обмен Крыма на Донбасс под мощным международным давлением на Украину – это был ремейк израильско-палестинского договора по принципу: «мир в обмен на территории». Но время упущено. Международная обстановка вокруг России и внутриполитическая ситуация в Украине изменилась.

    Сейчас в бой вступили США, Великобритания и Турция, которые больше других заинтересованы в перспективе «Крымской платформы». А Макрон и Меркель уже потеряли интерес к хитрой схеме Путина обмена Крыма за счет возврата Донбасса.

    И вот сейчас Запад пытается осторожно объединить проблемы Крыма и Донбасса в единое целое на базе нового международного формата – США, ЕС ,России и Украины. Возможное место встречи для обсуждения крымско-донецкого узла международных противоречий – это Лондон, а не неудачный Минск или хитрая Вена.

    Проведение серии таких саммитов позволит избавиться от банкротства тупикового минского соглашения, подписанного Порошенко и от неэффективного, загнившего нормандского формата переговорного процесс по Донбассу.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія Донбас США Путін
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    Захід намагається обережно об'єднати проблеми Криму і Донбасу в єдине ціле