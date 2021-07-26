Захід намагається обережно об'єднати проблеми Криму і Донбасу в єдине ціле

В бій вступили США, Великобританія і Туреччина, які більше за інших зацікавлені в перспективі «Кримської платформи»

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КРЫМ или ДОНБАСС.

После неудачной встречи президента Украины Зеленского с германским канцлером Меркель, после скандального форума Грузии, Украины и Молдовы в Батуми и неприятной отсрочки встречи президента США Байдена с президентом Зеленским Украине крайне трудно будет провести эффективную «Крымскую платформу», призванную вернуть проблему оккупации Крыма на стол возможных переговоров о судьбе полуострова и Донбасса как единого целого.

Кстати, когда-то Путин сам хотел международного обмена оккупированного Крыма на разгромленный, деукраинизированный Донбасс, который вернут Украине. Таким образом, он получал Крым и мощный донецкий рычаг давления на Украину. Помочь в этом ему должны были Германия и Франция. Обмен Крыма на Донбасс под мощным международным давлением на Украину – это был ремейк израильско-палестинского договора по принципу: «мир в обмен на территории». Но время упущено. Международная обстановка вокруг России и внутриполитическая ситуация в Украине изменилась.

Сейчас в бой вступили США, Великобритания и Турция, которые больше других заинтересованы в перспективе «Крымской платформы». А Макрон и Меркель уже потеряли интерес к хитрой схеме Путина обмена Крыма за счет возврата Донбасса.

И вот сейчас Запад пытается осторожно объединить проблемы Крыма и Донбасса в единое целое на базе нового международного формата – США, ЕС ,России и Украины. Возможное место встречи для обсуждения крымско-донецкого узла международных противоречий – это Лондон, а не неудачный Минск или хитрая Вена.

Проведение серии таких саммитов позволит избавиться от банкротства тупикового минского соглашения, подписанного Порошенко и от неэффективного, загнившего нормандского формата переговорного процесс по Донбассу.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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