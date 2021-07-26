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    Загострення на Донбасі: бойовики поранили сімох українських військових

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    Стан здоров'я одного військового називають важким - Загострення на Донбасі: бойовики поранили сімох українських військових
    Стан здоров'я одного військового називають важким
    Фото: пресцентр штабу ООС/Facebook

    Сьогодні поранення дістали четверо українських військових, ще у трьох – бойове травмування

    У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків 26 липня поранення дістали четверо українських військових, ще у трьох – бойове травмування. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

    За даними штабу, бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій у районі відповідальності ОТУ «Схід».

    Внаслідок обстрілу чотири військових отримали осколкові поранення, ще троє – бойове травмування. Їм надали першу медичну допомогу та перевезли до лікарні.

    Стан здоров'я одного військового називають важким, ще одного – середнього ступеню важкості, інших п'ятьох – задовільним.

    У штабі заявили, що українські бійці відкривали вогонь у відповідь на обстріл бойовиків. Про порушення «тиші» повідомили представників ОБСЄ.

    Нагадаємо, бойовики на Донбасі минулої доби обстрілювали позиції українських військових 11 разів. В результаті обстрілів постраждали два воїни.

    Нагадаємо, військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь, поранений в районі ООС минулого тижня, помер у п’ятницю у шпиталі в Харкові. Боєць потрапив до медзакладу у тяжкому стані минулого тижня після обстрілу на Луганщині. З ним евакуювали ще кількох поранених.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна обстріл військові лікарня Операція Об’єднаних сил
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    Загострення на Донбасі: бойовики поранили сімох українських військових