Загострення на Донбасі: бойовики поранили сімох українських військових

Сьогодні поранення дістали четверо українських військових, ще у трьох – бойове травмування

У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків 26 липня поранення дістали четверо українських військових, ще у трьох – бойове травмування. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій у районі відповідальності ОТУ «Схід».

Внаслідок обстрілу чотири військових отримали осколкові поранення, ще троє – бойове травмування. Їм надали першу медичну допомогу та перевезли до лікарні.

Стан здоров'я одного військового називають важким, ще одного – середнього ступеню важкості, інших п'ятьох – задовільним.

У штабі заявили, що українські бійці відкривали вогонь у відповідь на обстріл бойовиків. Про порушення «тиші» повідомили представників ОБСЄ.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі минулої доби обстрілювали позиції українських військових 11 разів. В результаті обстрілів постраждали два воїни.

Нагадаємо, військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь, поранений в районі ООС минулого тижня, помер у п’ятницю у шпиталі в Харкові. Боєць потрапив до медзакладу у тяжкому стані минулого тижня після обстрілу на Луганщині. З ним евакуювали ще кількох поранених.