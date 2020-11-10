Доба на Донбасі: бойовики двічі обстріляли українських бійців біля Водяного

Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували

Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили на Приазов’ї

Упродовж минулої доби, 9 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей про режим тиші.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили на Приазов’ї. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.

«Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – заявили у штабі.

Від початку поточної доби, 10 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Українські військовослужбовці, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, продовжують виконувати завдання за призначенням», – резюмується у звіті.