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    Доба на Донбасі: бойовики двічі обстріляли українських бійців біля Водяного

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    Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували - Доба на Донбасі: бойовики двічі обстріляли українських бійців біля Водяного
    Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували

    Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили на Приазов’ї

    Упродовж минулої доби, 9 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей про режим тиші.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили на Приазов’ї. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.

    «Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – заявили у штабі.

    Від початку поточної доби, 10 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Українські військовослужбовці, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, продовжують виконувати завдання за призначенням», – резюмується у звіті.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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