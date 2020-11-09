Росія зриває відкриття усіх КПВВ через лінію розмежування на Донбасі

Про наміри Росії розповіли представники української делегації у Тристоронній контактній групі, передає її пресслужба.

Там наголосили, що Україна підготувала до відкриття 10 листопада не лише КПВВ, але й сервісні центри, у яких усі громадяни України по обидва боки лінії розмежування зможуть отримати адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу, а також скористатися банківськими послугами та кімнатами матері і дитини.

«Але щойно ми почули, що російська сторона відновлювати їх роботу не збирається. На жаль», - йдеться у повідомлені.

У ТКГ наголошують, що такий зрив відкриття КПВВ болісно по потребах громадян України з обох боків лінії розмежування.

«Складається враження, що Кремль не здатний гарантувати виконання домовленостей, які підписав президент РФ Володимир Путін», - йдеться у повідомленні.

Наагадаємо, що з 8 ранку 10 листопада Україна планує відновити роботу усіх контрольних пунктів в’їзду-виїзду через лінію розмежування на Донбасі.

На території Донецької області рух відновити хочуть через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині — через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

Людей та транспорт мають пропускати щодня з 8:00 до 18:00.