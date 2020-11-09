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    Росія зриває відкриття усіх КПВВ через лінію розмежування на Донбасі

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    Україна підготувала до відкриття 10 листопада не лише КПВВ, але й сервісні центри - Росія зриває відкриття усіх КПВВ через лінію розмежування на Донбасі
    Україна підготувала до відкриття 10 листопада не лише КПВВ, але й сервісні центри

    Про наміри Росії розповіли представники української делегації у Тристоронній контактній групі

    Російська сторона не збирається відновлювати з 10 листопада роботу усіх контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) через лінію розмежування на Донбасі. Про такі плани раніше повідомляла українська сторона.

    Про наміри Росії розповіли представники української делегації у Тристоронній контактній групі, передає її пресслужба.

    Там наголосили, що Україна підготувала до відкриття 10 листопада не лише КПВВ, але й сервісні центри, у яких усі громадяни України по обидва боки лінії розмежування зможуть отримати адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу, а також скористатися банківськими послугами та кімнатами матері і дитини.

    «Але щойно ми почули, що російська сторона відновлювати їх роботу не збирається. На жаль», - йдеться у повідомлені.

    У ТКГ наголошують, що такий зрив відкриття КПВВ болісно по потребах громадян України з обох боків лінії розмежування.

    «Складається враження, що Кремль не здатний гарантувати виконання домовленостей, які підписав президент РФ Володимир Путін», - йдеться у повідомленні.

    Наагадаємо, що з 8 ранку 10 листопада Україна планує відновити роботу усіх контрольних пунктів в’їзду-виїзду через лінію розмежування на Донбасі.

    На території Донецької області рух відновити хочуть через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині — через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

    Людей та транспорт мають пропускати щодня з 8:00 до 18:00.

    Росія бойовики на Донбасі Донбас КПВВ ОРДЛО окуповані території
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