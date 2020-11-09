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    Україна відкриє нові пункти пропуску на Донбасі, попри саботаж окупантів – Кравчук

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    Пропуск через КПВВ буде проводитися&nbsp;щоденно з 8:00 до 18:00 - Україна відкриє нові пункти пропуску на Донбасі, попри саботаж окупантів – Кравчук
    Пропуск через КПВВ буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00
    Фото: Луганщина.ua

    До відкриття 10 листопада Україна підготувала не лише КПВВ, але й сервісні центри

    Україна відкриє нові контрольні пункти в'їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте» на Донбасі, попри відмову бойовиків відновити пропуск людей через лінію розмежування. Нові КПВВ у Донецькій та Луганській областях відкриють о 8-й ранку 10 листопада.

    Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

    За словами Кравчука, завтра вранці відкриються КПВВ «Щастя» та «Золоте», а також новозбудований ЦНАП та відділення Ощадбанку в місті Щастя. Пропуск через КПВВ буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00.

    10 листопада будуть відкриті два КПВВ – «Щастя» та «Золоте»
    10 листопада будуть відкриті два КПВВ – «Щастя» та «Золоте»

    При перетині КПВВ необхідно обов'язково бути в захисній масці. Після переходу на підконтрольну Україні територію громадянам потрібно проходити обов'язкову самоізоляцію або зробити тест на коронавірус.

    «З подивом спостерігаємо вражаючу невідповідність заяв та завірянь російської сторони щодо необхідності піклування про потреби мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування та її дій, спрямованих на прямий зрив її прямих обіцянок, наданих керівництву ОБСЄ та українській делегації», - наголосив Кравчук.

    Нагадаємо, сьогодні проросійські бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ «Щастя» та «Золоте». Окупанти вважають, що відкриття цих КПВВ не було погоджено з ними.

     

    окупанти бойовики на Донбасі Луганщина КПВВ Леонід Кравчук Україна
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