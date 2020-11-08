Резніков заявив, що повернути Крим може бути «легше», ніж окуповану частину Донбасу

Резніков зазначив, що повернення Криму більш реальне, тому що там не було бойових дій

Повернення анексованого Криму під контроль України може бути «легшим варіантом», ніж повернення окупованої частини Донбасу.

Про це віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив у інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я вам скажу, що історія з Кримом і повернення Криму назад в Україну повноцінно як окуповану сьогодні територію більш навіть, можливо, легкий варіант, тому що там не було бойових дій, як на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито», – сказав Резніков.

При цьому він погодився, що заміщення населення в Криму після анексії – це «завдання, яке треба вирішувати».

«Легко все не буває. Ми з вами живемо сьогодні в світі, коли класичні війни вже не ведуться, а ведуться гібридні війни. Тому відповіддю і захистом від гібридної агресії повинні бути так само гібридні ходи», – додав міністр.

До слова, голова Офісу президента України Андрій Єрмак не упевнений у тому, що Україні вдасться повернути Крим за часів президента Володимира Зеленського.

Відповідаючи на запитання, чи повернеться Крим, Єрмак сказав: «Абсолютно».

Але, за його словами, ніхто не може відповісти, коли це відбудеться і він не береться прогнозувати, що це станеться «за рік чи за два».

«За допомогою наших партнерів, шукаючи нестандартні шляхи, я упевнений, що нам вдасться це зробити. Це є ціллю, це є задачею для влади. І я вважаю, що і ми, і наступна влада, якщо це не відбудеться за нашу каденцію, повинні працювати над цим питанням (повернення Криму – ред.) і не забувати про нього», – додав Єрмак.

Глава ОП нагадав, що Володимир Зеленський заявив про створення платформи для деокупації Крим. Єрмак переконаний, що до неї долучаться багато країн. Зокрема, однією з перших про це заявила Туреччина під час нещодавнього візиту в цю країну президента України.