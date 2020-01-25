Доба на Донбасі: бойовики гатили з артилерії, одного військового поранено



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Вчора, зокрема, поруч з Оріховим окупанти з артилерійських систем калібру 122 мм випустили дев’ять снарядів

Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм

У п’ятницю, 24 січня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Вісім обстрілів по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

два рази неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомету – 21 постріл, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

двічі поруч з Пісками – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомету – три постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї;

два рази в районі населеного пункту Опитне – зі 120-мм міномету противник випустив 14 мін, а також один постріл з протитанкового ракетного комплексу;

неподалік Невельського – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

поблизу Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету – чотири постріли та великокаліберного кулемету;

двічі неподалік населеного пункту Луганське – з міномету калібру 82 мм противник випустив дві міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поруч з Оріховим – з артилерійських систем калібру 122 мм – дев’ять снарядів.

Вчора, 24 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомету здійснили п’ять пострілів по позиціях захисників Павлополя, без втрат.