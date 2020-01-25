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    Зеленський не бачить вирішення конфлікту з РФ без повернення окупованих територій

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    Володимир Зеленський:&nbsp;Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності - Зеленський не бачить вирішення конфлікту з РФ без повернення окупованих територій
    Володимир Зеленський: Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності

    Президент України пояснив, що окупація територій - серйозний прецедент для всього світу, що дає підстави вважати, ніби «так можна»

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір повернути всі свої тимчасово окуповані території: на Донбасі і в Криму.

    Про це він сказав у інтерв'ю ізраїльському 9 каналу.

    «Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності. У нас дуже велика країна. Я знаю, що таке горе, як у нас, є і в інших країнах. Є Грузія, Молдова, якщо далеко не ходити. Але Україна - дуже велика країна. Там (на окупованих територіях Донбасу і Криму - ред.) кілька мільйонів українців. Ми, звичайно, повинні повернути всі наші території», - заявив президент.

    Зеленський пояснив, що окупація територій - серйозний прецедент для всього світу, що дає підстави вважати, ніби «так можна».

    «І це найстрашніше. Це жахливо і це погано. Якщо це так закінчиться в Україні, що ми не повернемо наші території, я впевнений, тоді це не остання історія», - зазначив Зеленський, попереджаючи про окупації, які можуть послідувати надалі.

    Нагадаємо, Зеленський вважає, що тільки прямий діалог з президентом Росії Володимиром Путіним дозволяє повернути на батьківщину утримуваних на окупованому Донбасі та на території РФ українців.

    Крим Росія бойовики на Донбасі Донбас війна Володимир Зеленський Україна окуповані території президент окупація
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