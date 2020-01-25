Зеленський не бачить вирішення конфлікту з РФ без повернення окупованих територій



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Володимир Зеленський: Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності

Президент України пояснив, що окупація територій - серйозний прецедент для всього світу, що дає підстави вважати, ніби «так можна»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір повернути всі свої тимчасово окуповані території: на Донбасі і в Криму.

Про це він сказав у інтерв'ю ізраїльському 9 каналу.

«Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності. У нас дуже велика країна. Я знаю, що таке горе, як у нас, є і в інших країнах. Є Грузія, Молдова, якщо далеко не ходити. Але Україна - дуже велика країна. Там (на окупованих територіях Донбасу і Криму - ред.) кілька мільйонів українців. Ми, звичайно, повинні повернути всі наші території», - заявив президент.

Зеленський пояснив, що окупація територій - серйозний прецедент для всього світу, що дає підстави вважати, ніби «так можна».

«І це найстрашніше. Це жахливо і це погано. Якщо це так закінчиться в Україні, що ми не повернемо наші території, я впевнений, тоді це не остання історія», - зазначив Зеленський, попереджаючи про окупації, які можуть послідувати надалі.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що тільки прямий діалог з президентом Росії Володимиром Путіним дозволяє повернути на батьківщину утримуваних на окупованому Донбасі та на території РФ українців.