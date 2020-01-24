Окупанти з мінометів обстріляли позиції Збройних сил під Луганським



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В Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

Втрат серед українських бійців немає

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Талаківки, Новолуганського та Луганського.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Від початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню. Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників неподалік Талаківки, що на Донецькому напрямку», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з аналогічної зброї противник вів вогонь по українських захисниках поблизу Новолуганського, що на Луганському напрямку.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм (2 міни), станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районі Луганського.

За інформацією пресслужби, бойових втрат з боку Об'єднаних сил внаслідок обстрілів противника немає.

Нагадаємо, на Волині оголосили жалобу за загиблим бійцем Миколою Сорочуком.

Загинув військовий 22 січня 2020 року під час виконання бойових завдань на позиціях в межах взводного опорного пункту від кулі ворожого снайпера.

Прощання із полеглим героєм сьогодні, 24 січня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька.

У суботу, 25 січня, відбудеться громадська панахида та поховання.

Нагадаємо, 23 січня міністр оборони України Андрій Загороднюк прокоментував інформацію про те, що за неповний січень місяць 2020 року на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинуло восьмеро українських військових. Для порівняння, минулого року у січні Україна втратила трьох захисників.

До слова, напередодні міністр оборони виступив за скорочення терміну служби в армії. Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав указ про терміни призову в 2020 році. Згідно з указом, навесні в армію будуть призивати 20-річних, з 18 років можна піти в армію добровільно.

Також розвідка в середу повідомила, що Росія перекидає бойовикам на Донбас військову техніку і боєприпаси.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони.

Як писав Главком, минулого року за весь місяць січень на Донбасі загинули троє воїнів.

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